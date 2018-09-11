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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Belediyenin kursuyla üniversiteyi kazandılar - MARDİN

Belediyenin kursuyla üniversiteyi kazandılar - MARDİN

- Genlik merkezi dış görünüşü - Gençlik merkezinde çeşitli etkinliklerle vakit geçiren gençlerden detaylar - Kütüphaneden detaylar - Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın açıklaması - Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanan Muhammed Özen'in konuşması - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fizyoterapi bölümünü kazanan Kübra Sümer'in konuşmasıBelediyenin kursuyla üniversiteyi kazandılar - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin açtığı YKS kursuna devam eden yaklaşık 400 öğrenci üniversiteye yerleştiMARDİN (AA) - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesinin kurslarına devam eden yaklaşık 400 öğrenci, üniversiteye girme başarısı gösterdi.Belediyenin Gençlik Merkezi bünyesinde müzik, resim, yabancı dil, temel kodlama, grafik tasarım, Kamu Personel Seçme Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi çeşitli alanlarda açtığı çok sayıda kurstan 8 bin öğrenci faydalandı.YKS kurslarına devam eden gençlerden yaklaşık 400'ü tıp, diş hekimliği, mühendislik, ilahiyat, eğitim gibi bölümleri kazandı.Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çoğunun hedefindeki bölümü kazanması beni son derece mutlu etti." dedi.
Gençlerin kurslarda alanlarında büyük kazanım elde ettiğini belirten Yaman, "Mezopotamya'dan dünyayı, ülkemizi yorumlayan, tarihini bilen, ülkesini seven ve hizmet etme arzusuyla çalışan bir gençlik istiyorduk ve böyle oldu. Son derece mutluyum." diye konuştu.
Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünü kazanan Muhammed Özen, belediyenin sağladığı ücretsiz kurs imkanı sayesinde üniversiteye girme başarısı gösterdiğini belirterek, "Maddi durumumdan dolayı özel kurslara gidemiyordum. Buradaki öğretmenler alanında çok profesyonel. Onların sayesinde üniversiteye yerleştim. Bana emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fizyoterapi bölümünü kazanan Kübra Sümer de "Daha önce böyle imkanımız yoktu. Görevlendirme yapılan belediye sayesinde bu imkanımız oldu. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Grafik Tasarım Yabancı Dil Öğretmenler Dış Görünüş Öğrenciler 

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