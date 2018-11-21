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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Belediyenin katlı otoparkında yangın - BOLU

Belediyenin katlı otoparkında yangın - BOLU

- Olay yerinden detaylar - Ekiplerin yangının bulunduğu alana girmesi Bolu 'da belediyenin katlı otoparkında yangın - Yangın nedeniyle binada biriken dumanı tahliye çalışması sürüyorBOLU (AA) - Bolu Belediyesi katlı otoparkının zemin katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Alınan bilgiye göre, belediye binasının arkasında bulunan 5 katlı otoparkın zemin katındaki arşiv bölümünde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, bina içinde biriken dumanın tahliye edilmesi için çalışma başlattı.Sağlık ekipleri de dumandan etkilenen bir belediye personeline olay yerinde tedavi etti.Binada mahsur kalanın kimsenin olmadığı öğrenilen olayda, duman tahliye işlemleri sürüyor.

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