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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Belediyenin çalışmasını sabote etmek için rögarı taşla doldurdu İzle

Belediyenin çalışmasını sabote etmek için rögarı taşla doldurdu İzle

Cep telefonu ile çekilen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından kanalizasyon çalışmasına taş doldurulması

( BATMAN ) - BATMAN

Kanalizasyon Çalışması Kanalizasyon Kamera Suç Duyurusu Cep Telefonu 


- Batman’ın Kozluk ilçesinde bir şahıs, belediyenin yaptığı altyapı çalışmasını sabote etmek amacıyla rögarı taşla doldurdu. Olay anını bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.
Belediye Başkanı Veysi Işık, olayı gerçekleştirenin kötü niyetli ve farklı düşüncelere sahip bir şahıs olduğunu belirtti.
Olay, Batman’ın Kozluk ilçesinde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere göre, bir şahıs belediyenin yaptığı altyapı çalışmasını sabote etmek amacıyla rögara çevreden topladığı irili ufaklı taşları attı. Dakikalarca rögara taş atan şahıs, daha sonra da çevredekilerin tepki göstermesi üzerine bölgeden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen belediye ekipleri, taşları rögardan çıkardı. İlçe Belediye Başkanı Veysi Işık, yapılan eylemin tamamıyla art niyetli olduğunu belirterek, “Görüntüler bana geldi ve görüntüdeki şahsı tanıdım. Farklı bir düşüncelere sahip, tamamıyla art niyetli olan ve hizmeti engellemeye yönelik olan bir davranış. Çalışma henüz altyapı ihalesini alan firmada olduğu için biz suç duyurusunda bulunmadık. Olayı gören vatandaşlar zaten şahsa gerekli tepkiyi gösterdi. Farklı düşünceye sahip olanlar yakarlar, yıkarlar ama bizler yapıyoruz. Bunlar kötü niyetli insanlardır. Amaçları AK Partili Belediyelerin başarılı olmamasıdır. Onlar bozdukça bizler yapacağız” dedi.
(HS-MP-Y)
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