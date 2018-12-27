Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Belediyeden Süryanilere bayram ziyareti - MARDİN

Belediyeden Süryanilere bayram ziyareti - MARDİN

- Bayramlaşmadan detay - Süryani vatandaşlardan Leyla Kırılmaz'ın konuşması - Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Doğuş Bayramı dolayısıyla Süryani vatandaşları evlerinde ziyaret ettiMARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Doğuş Bayramı dolayısıyla Süryani vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Mardin Büyükşehir Belediyesi, merkez Artuklu ile Derik, Yeşilli, Midyat, Savur ve Nusaybin ilçelerinde yaşayan Süryani vatandaşlarını evlerinde ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, kentteki kardeşlik havasını her zaman muhafaza edeceklerini belirtti.
Mardin 'in farklılıklarıyla güzel olduğunu kaydeden Yaman, "Biz dillerin ve dinlerin bir arada huzur içinde olması için her zaman kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz." dedi.
Kentteki farklılıkların zenginlik olduğunu anlatan Yaman, Mardin 'in dünyaya örnek gösterilecek özelliklere sahip, Türk, Kürt, Arap, Süryani ve farklı dillerin ve dinlerin iç içe huzur içinde yaşadığı bir şehir olduğunu kaydetti.
Camiler ve kiliselerin aynı sokakta bulunduğu Mardin 'in, özel günlerin de anlam bulduğu bir şehir olduğunu ifade eden Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu noktada bizler de ilimizde yaşayan tüm kesimlerin dini ve manevi günlerinde yanlarında oluyoruz. Şehrimizde Süryani vatandaşlarımız 25 Aralık Doğuş Bayramı'nı kutlamaktadır. Bu nedenle biz de Büyükşehir Belediyesi olarak onların bu manevi günlerinde yanında olmak istedik. Süryani hemşehrilerimizi Mardin masa ekiplerimiz vasıtasıyla evlerinde ziyaret ediyor ve onları mutlu ediyoruz. İlimizde bu tür özel günlerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."Süryani vatandaşlardan Leyla Kırılmaz da medeniyetler şehri Mardin 'de Noel Bayramı'nı huzur içerisinde yaşadıklarını anlatarak böyle güzel bir günde kendilerini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

Dinler Medeniyetler Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı