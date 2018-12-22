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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Belediyeden özel ambulans hizmeti İzle

Belediyeden özel ambulans hizmeti İzle

Hastaları almak için evlere gelen ambulans

Özel Ambulans Hastane Talak Hassasiyet Irak 

-Yatalak hastanın evinden alınması
-Ambulanstaki hasta
-Ambulansın hastaneye ulaşması
-Ambulans hizmetinden yararlanan bir kişinin konuşması
-Hastanın yeniden evine getirilmesi

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Ergene’de ikamet eden hasta ve yaşlılara daha hızlı ve etkin hizmet vermeyi amaçlayan Ergene Belediyesi, oluşturmuş olduğu hasta nakil ambulansı ile ilçedeki hastaları çevre il ve ilçelerdeki hastanelere naklediyor. Ergene Belediyesi tarafından 2016 yılında hizmete giren Hasta Nakil Ambulansı ile çevre hastanelere 720 sefer yapılırken toplamda 168 bin kilometre yol kat edildiği kaydedildi. Sağlık alanında eğitimli ve güler yüzlü personeli ile gece gündüz demeden halkın her türlü ihtiyacına cevap vermek adına uygulanan hasta nakil ambulansı hizmetinde Ergene’de ikamet eden hastalar evlerinden alınarak İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Çerkezköy ve Çorlu’daki hastanelere ücretsiz bir şekilde götürülüyor. Hastalar tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar evlerine bırakılıyor. Hasta Nakil Ambulans aracından randevu almak isteyenlerin 0 506 100 83 20 nolu telefonu arayabilecekleri kaydedildi. Hasta nakil ambulansı hizmeti gerçekleştiren Ergene Belediye Başkanlığı, özellikle yatalak hastaların hastanelere ulaşımı konusunda kolaylık sağlamak üzere Hasta Nakil Ambulansı ile vatandaşlarını yanında bulunuyor. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada, “Türkiye’nin sayılı belediyelerinde olan bu hizmet Ergene Belediyemizde de var. Tam teşekküllü hasta nakil ambulansı ile sağlık konusunda hassasiyetimiz ve sevgimiz ile çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Ergene’de bizim için en büyük mutluluk vatandaşlarımızın sağlığıdır” dedi.
(SŞ-
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