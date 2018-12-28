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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Belediyeden ebeveynlerine sigarayı bıraktıran çocuklara bisiklet hediyesi - KİLİS

Belediyeden ebeveynlerine sigarayı bıraktıran çocuklara bisiklet hediyesi - KİLİS

- Bisiklet dağıtımından detaylar - Çocukların bisikletleri ile alandan ayrılması - Belediye Başkanı Hasan Kara'nın konuşmasıBelediyeden ebeveynlerine sigarayı bıraktıran çocuklara bisiklet hediyesi - Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığınca yürütülen kampanya ile aile fertlerinden birisine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuğa bisiklet dağıtıldı - Belediye Başkanı Hasan Kara: - "Şu ana kadar 10 bin bisiklet dağıttık, 5 bin bisikletse en kısa zamanda sahiplerine ulaştırılacak"KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "15 Bin Eve 15 Bin Bisiklet" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birine sigarayı bırakma sözü verdiren 500 çocuğa bisiklet hediye edildi. Kilis 7 Aralık Stadı'nda düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan kişilerin çocuklarına bisikletleri, Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından teslim edildi.Kara, törende yaptığı konuşmada, kampanya kapsamında şu ana kadar 10 bin bisiklet dağıttıklarını, kalan 5 bin bisikletinse en kısa zamanda sahiplerine ulaştırılacağını müjdeledi."Yaparsa AK Parti yapar" sloganıyla başlattıkları kampanya ile bugün 500 bisikleti daha dağıtmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Hasan Kara, "Bu bisikletlere binmek için 3 şartımız var. Kendi anneniz, babanız, dedeniz ve ninenizden sigara içen varsa bıraktıracaksınız, karnede zayıf olmayacak ve önceki dönemlerde zayıfı olanlarsa notlarını düzeltecek." ifadesini kullandı.Kara, hafta başında da 500 çocuğa bisiklet verdiklerini anımsatarak, dağıtımlarının süreceğini kaydetti.

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