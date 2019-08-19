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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Belediyeden çıkarılan şehit yakınları işe alınacak - MARDİN Haberi

Belediyeden çıkarılan şehit yakınları işe alınacak - MARDİN Haberi

Belediyeden çıkarılan şehit yakınları işe alınacak - Mardin Büyükşehir Belediyesinde bir süre önce işten çıkarılan şehit yakınları yapılan görevlendirme sayesinde işine geri dönecek - Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir: - "Sayın Valimiz, kayyum olarak ilk icraatının şehit yakınlarını yeniden işe başlatmak olacağını söyledi"MARDİN (AA) - Mardin 'de HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesinin işten çıkardığı şehit yakınları, yapılan görevlendirme sayesinde işine geri dönecek.Hak - İş Konfederasyonu Mardin İl Başkanı Eşref Cihan ile Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, İçişleri Bakanlığınca hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP'li Ahmet Türk'ün yerine görevlendirilen Vali Mustafa Yaman'ı belediyede ziyaret etti.Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Orhan Kandemir, belediyeye görevlendirme yapılmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Mardin 'in bu görevlendirme sayesinde daha güzel bir şehir olacağını işaret eden Kandemir, "Sayın Valimiz yarım kalan işlerini tamamlamaya geldi. HDP'li Ahmet Türk ilk işe başladığı zaman 12 şehit yakınını işten çıkartmıştı. Sayın Valimiz, kayyum olarak ilk icraatının şehit yakınlarını yeniden işe başlatmak olacağını söyledi.

Bu bizim için ve şehit ailelerimiz için çok güzel bir haber oldu." dedi.
- "Belediyeden 249 kişi işten çıkartılmıştı"Hak - İş Konfederasyonu Mardin İl Başkanı Cihan ise görüşmede Vali Yaman'a belediyeden HDP'li yöneticiler tarafından işten çıkarılanların durumunu dile getirdiklerini aktararak, "Bize başta şehit aileleri olmak üzere işten çıkartılan arkadaşları tekrar işe başlatacağının müjdesini verdi. Bu bizi çok sevindirdi. İnşallah haksız yere, mobbing ve siyasi kararlar durumunda işten çıkartılan arkadaşlarımız bir daha kendi işlerine dönecek. Belediyeden 249 kişi işten çıkartılmıştı." diye konuştu.
İşten çıkartılan Şeyhdavut Gökoğlu ise HDP'li belediye yöneticilerinin kendisinin de arasında yer aldığı 12 şehit yakınını işten çıkardığını belirterek, "Kayyum geldi inşallah daha iyi günler göreceğiz." ifadesini kullandı.Şehit yakını Aşye Şimdi, "Ben 10 ay çalıştım. 10 ay sonra darbeyi ilk yiyenlerden biri de ben oldum. Şehit kardeşiyim diye işten çıkışım verildi.
" dedi.

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