Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Belediyeden böceklerin istila ettiği mahallede ilaçlama - HATAY

Belediyeden böceklerin istila ettiği mahallede ilaçlama - HATAY

- Belediyeden böceklerin istila ettiği mahallede ilaçlama - HBB'ye Haşereyle mücadele timinin ilaçlama yapmasından detaylar - Yol kenarlarının ilaçlanmasından detaylar - Bahçe ve evlerin ilaçlanmasından detaylar - Mahalle sakinlerinden Mehmet Narcı ile röportajHATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediyesince, Hassa ilçesinin Demrek Mahallesi'nde son günlerde yoğun olarak görülen böcekler nedeniyle ilaçlama yapılıyor.Evlerinin içine kadar giren böceklerle mücadele etmekte başarılı olamayan mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesince çalışma başlatıldı.Bölgeye gelen belediye bünyesindeki haşereyle mücadele timleri böceklerin yoğun olarak görüldüğü yerler başta olmak üzere cami, sağlık ocağı, bağ, bahçe, yol kenarları ve çok sayıda evde ilaçlama yaptı.Mahalle sakinlerinden Mehmet Narcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilaçlamanın devam ettiğini söyledi.

İlaçlamanın hemen etkisini gösterdiğini ifade eden Narcı, "Yetkililer çok şükür sesimizi duydu ve hemen harekete geçtiler. İlaçlama hemen etkisini gösterdi. İlaçlama yapılan yerlerde böcek kalmadı. Önümüzdeki günlerde bir kez daha ilaçlama yapacaklar. Sesimizi duyup harekete geçen herkese teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.
Hatay 'ın Hassa ilçesinin Demrek Mahallesi'nde yoğun olarak görülen ve mahalle sakinlerini tedirgin eden böceklerle ilgili durumun bildirilmesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış, İlçe Müdürü Mehmet Şıhlar da söz konusu mahallede incelemelerde bulunmuştu.

Bild Muhabir Sağlık Ocağı Harekete Geç 

İlgili Foto Galeriler
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı