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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Belediyeden atıl toplu taşımalara modernizasyon - DİYARBAKIR İzle

Belediyeden atıl toplu taşımalara modernizasyon - DİYARBAKIR İzle

- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı atölyesinde yapılan çalışmalardan detaylar - Yenilenen araçlardan detaylar - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Rıfat Ural ile röportajBelediyeden atıl toplu taşımalara modernizasyon - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı, atıl durumdaki toplu taşıma araçlarını yenileyerek hizmete sunuyor - Şu ana kadar 4 aracı yenileyen belediye, bu sayede yaklaşık 2 milyon lira tasarruf sağladı - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Rıfat Ural: - "Yaklaşık 600 bin liraya otobüs almak yerine 10 veya 20 bin liraya yenilediğimiz araçların ömrünü uzatarak toplu taşımaya kazandırıyoruz"DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığınca, atıl durumdaki toplu taşıma araçları yenilenerek hizmete sunuluyor.İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım hizmeti sağlanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda alınan yeni otobüslerle araç filosunu genişleten belediye, aynı zamanda atıl durumdaki toplu ulaşım araçlarını da bünyesinde atölyede yenileyerek tasarruf sağlıyor.Şu ana kadar 4 aracı yenileyerek modernize eden belediye, bu sayede yaklaşık 2 milyon lira tasarruf etti. - "Eski araçlarımızı yeniliyoruz" Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanı Rıfat Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldikleri 1 Kasım 2016'dan bu yana vatandaşlara konforlu, ucuz ve güvenli bir ulaşım hizmeti sağladıklarını söyledi.

Göreve geldiklerinde 166 olan toplu taşıma aracını 248'e çıkardıklarını ifade eden Ural, 2 yıl içerisinde 82 otobüsü toplu taşıma hizmetine kazandırdıklarını aktardı.Ural, yeni alınan toplu taşıma araçlarının yanı sıra ekonomik ömrünü dolduran araçların da belediye atölyesinde onarıldığına işaret ederek "Eski araçlarımızı kendi imkanlarımızla en asgari miktarda maliyetle yeniliyoruz." dedi.
Bugüne kadar 10 yaşını dolduran araçlardan 4'ünü yenileyerek hizmete sunduklarını dile getiren Ural, kamu kaynaklarını en verimli ve en etkin şekilde kullanmaya çalıştıklarını anlattı.Ural, böyle bir geri dönüşümün olmaması halinde atıl durumdaki araçların kullanılamayacağına dikkati çekerek şöyle konuştu:"Ekonomik ömrünü dolduran, 10 yılı geçen araçları elimizdeki diğer araçların parçalarını kullanarak daha temiz, yaklaşık 10 yıl daha kullanılacak araçlar haline getiriyoruz. Bu araçları pert olmak yerine kendi imkanlarımızla onarıp hizmete kazandırmayı hedefledik. Yaklaşık 600 bin liraya otobüs almak yerine 10 veya 20 bin liraya yenilediğimiz araçların ömrünü uzatarak toplu taşımaya kazandırıyoruz."Ural, bu kapsamda tasarruf tedbirlerine de uyulduğunu vurgulayarak çalışmaların süreceğini kaydetti.

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