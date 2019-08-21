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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Belediyede PKK adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı - VAN Haberi

Belediyede PKK adına faaliyet yürüten 9 kişi gözaltına alındı - VAN Haberi

- Operasyon anı (polis kamerası) - Zanlıların adliyeye çıkartılmasıVAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi'nde terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve halen aktif çalışan şüphelilerin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı, 3 şüpheli aranıyor.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"21 Ağustos 2019 günü müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda görevleri esnasında PKK/KCK silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve halen aktif olarak çalışan 9, Kanun Hükmünde Kararnameyle görevden uzaklaştırılan 3 olmak üzere 12 şüpheliye yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir."Gözaltına alınan şüpheliler arasında belediyede görevli daire başkanı ve şube müdürünün de bulunduğu öğrenildi.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akalan Kamera Polis Kamerası Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

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