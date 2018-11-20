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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Belediye taş döktü, itfaiye geçemedi, 9 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Belediye taş döktü, itfaiye geçemedi, 9 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Yangından görüntü

Elektrik Sobası Çatı Katı Kaldırım Taşı Kaldırım Çalışması Trol 

-Çatının evin içine çökmesi
-Alevli yanma
-Röportaj
-Yol çalışması ve dökülen taşlardan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Detaylar

( İSTANBUL -EK)- Öğrencilerin kaldığı evde çıkan yangının elektrik sobasından başladığı öğrenildi- Yanan çatı, evin içerisine çöktü İSTANBUL

- Şişli'de 9 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Öğrencilerin kaldığı evde elektrik sobasından çıktığı öğrenilen yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. Yanan çatı, evin içerisine çökünce yangın daha da büyüdü. İtfaiye ekipleri, Şişli Belediyesi'nin kaldırım taşı çalışması nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Edinilen bilgilere göre olay Mecidiyeköy Mahallesi Ağaoğlu Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan 9 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Öğrencilerin kaldığı evde çıkan yangına elektrik sobasının neden olduğu öğrenildi. Kısa sürede büyüyen yangın, çatıya da sıçradı. Alevli şekilde yanan çatı, bir anda evin içerisine çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak itfaiye ekipleri, Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün kaldırım çalışması ve hatalı parklar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorlandı. Yola dökülen taşlar nedeniyle geçmekte zorlanan itfaiye ekipleri yangına güçlükle müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alındı. Olayı anlatan bir görgü şahidi, "Dumanı fark ettik, hemen itfaiyeye haber verdik. Anında alevler yükseldi. İtfaiye biraz gelmekte zorlandı. Belediyenin döktüğü taşlardan dolayı itfaiye geç geldi, müdahale geç oldu" ifadelerini kullandı.
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