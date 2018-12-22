Belediye ses yarışmasında yeni Neşet Ertaşlar arandı İzle

-sanatçılar performans

-belediye başkanı açıklama

-toplu halde gönül dağı söylenmesi

-ödül töreni



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Kırşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği Ses Yarışması’nda yeni Neşet Ertaşlar arandı. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen ses yarışması Muharrem Ertaş salonunu hınca hınç dolduran binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti. Kırşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı yarışmada finale kalan 12 kişi sahne performansı, ses ve yorumlarıyla sahne aldı. Ödül töreninde konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, merhum Bozlak Ustası Neşet Ertaş’ı her daim saygıyla andıklarını ve onun değerlerini yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Kırşehir’de ilki düzenlenen ve yapılan organizeye seneye daha geniş katılımların sağlanmasının beklendiği yarışma da; birinciliği Neşet Doğan (3 bin lira) ödül ile ikinciliği İrem Çınar (2 bin lira) ödül ile üçüncülüğü ise Bektaş Doğu (bin lira) ödül ile elde etti. Kırşehir Türk Halk Müziği ses yarışması 12-30 Kasım tarihleri arasında başlamış yapılan 70’in üzerinde başvurunun ardından 12 kişi finale kalmıştı. (EÖ-SK)

