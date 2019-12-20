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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Belediye personelinin eziyet ettiği ‘Şeker’ artık kaymakamlık konutunda

Belediye personelinin eziyet ettiği ‘Şeker’ artık kaymakamlık konutunda

Köpek

Köpek Kaymakamlık Hayvan 

-Köpeğin kulübesi
-Kaymakam ilidi ile röportaj
--ARŞİV-

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Bulanık Belediyesinde görevli 3 personelin eziyet ettiği iddia edilen köpek, Muş'taki tedavisinin ardından Bulanık Kaymakamlığı konutundaki yeni yuvasına getirildi.
Yaklaşık 1,5 ay önce belediye personelinin işkence etmesinin ardından Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün sahiplendiği köpeğin Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisi tamamlandı. Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi’nin sahip çıkmasının ardından Şeker ismi verilen köpek Bulanık'a getirildi.
Tedavisi tamamlanan Şeker ismi verilen köpeğe bakmak için talip olduklarını ifade eden Kaymakam İlidi, “Kaymakamlık konutunun bahçesinde kulübe yaptırdık. Mamalarını veriyoruz, aşılarını yaptırıyoruz. Şeker ismini verdiğimiz köpeğimiz yeni kulübesine kavuştu ve daha mutlu. Umarım bu davranışımız tüm insanlara örnek olur. Hayvan hakları konusunda güzel bir duyarlılık oluşur. İnsanların hepsi hayvanların bir canlı olduğunu unutmaz. Ona göre hareket ederler" dedi.

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