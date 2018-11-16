Belediye parkındaki 12 büstten 9'u çalındı

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( ISPARTA )- Atatürk, Demirel ve Eldem dışındaki Türk büyüklerinin büstleri çalındı- Isparta’daki parkta 10 Türk büyüğünden 9‘unun büstü çalındı ISPARTA



- Isparta Belediyesi’nin Demirköprü Mevkii’nde 2013 yılında inşa ettiği 26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı'na konulan 10 Türk büyüğünden 9'unun büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Parkın farklı noktalarında bulunan Mustafa Kemal Atatürk, 9.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve diğer büstlerin yanındaki Halil Ethem Eldem büstlerine dokunulmaması ise dikkat çekti. Isparta Belediyesi tarafından, Birinci Dünya Savaşı'ndaki Çanakkale, Kafkas, Filistin ve Irak cepheleri ile Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadele sırasında şehit düşen Ispartalı bin 250 şehit için 2013 yılında Demirköprü mevkiinde '26 Şubat Hocalı ve Şehitler Parkı' yapıldı. İçerisinde Şehitler Anıtı'nın da bulunduğu parka, 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' başlığı altında da yine Isparta'da doğup büyüyen 10 siyaset, sanat ve bilim insanının büstleri konuldu. Parktaki 3 büste dokunulmaması dikkat çekti Çalınan büstlerin 'Isparta'nın Yetiştirdiği Büyüklerimiz' köşesinde bulunan Mehmet Efe, Süleyman Acar, Muhsin Ertuğrul, Hasan Hilmi Dilmen, Hafız İbrahim Demiralay, Hacı Hüseyin Hüsnü Özdamar, Ağlarcızade Mustafa Hakkı Ağlarcı, Böcüzade Süleyman Sami Bey ve Osman Hamdi'ye ait olduğu öğrenildi. Parktaki 10 bronz büstten 9'unun, geçen çarşamba günü gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındığı belirlendi. Diğer yandan, aynı alandaki Halil Ethem Eldem büstü ile parkın farklı bir noktasında bulunan Mustafa Kemal Atatürk ve 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in büstlerine ise dokunulmaması dikkat çekti. Belediye, Emniyete suç duyurusunda bulunuldu Isparta Belediyesi tarafından büstlerin geçen çarşamba günü 01.00- 05.00 saatleri arasında çalındığı ve konuya ilişkin suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken, çalınan büstler bulunmazsa yerlerine yenilerinin inşa edileceği kaydedildi.

