Belediye parke taşını yol yerine vatandaşın tarlasına döşedi Haberi

-taşlardan görüntü

-taşların üzerindeki malzemelerden görüntü

-tarladan görüntü

-bozuk parke taşlarından görüntü

-Erol Çakmakçı ile röportaj



( DENİZLİ )- Tapulu arazisine taş döşenen mağdur vatandaş, tarlasını kullanamıyor- Belediye ekipleri uyarıya rağmen taşı yol yerine arsaya döşedi DENİZLİ



- Denizli’de belediye ekipleri, parke taşlarını yol yerine bir vatandaşın tarlasına döşedi. Uyarılara rağmen taşların tapulu arazisine döşendiğini belirten vatandaş, tarlasını kullanamadığını ve taşların doğru yere döşenmesi gerektiği söyledi.



Belediye ekiplerinin taşları yol yerine neden arsaya döşediği ise belirsizliğini koruyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri daire Başkanlığı ekipleri, Kale ilçesine bağlı Gülbağlık Mahallesi’nde geçtiğimiz Ağustos ayında, sokak aralarına parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Yürütülen çalışmalarda parke taşları, Erol Çakmakçı isimli vatandaşın evine giden yol yerine tarlasının içine döşendi. Çalışma yapılmadan önce ve sonra yetkilileri uyarmasına rağmen her hangi bir sonuç alamayan Çakmakçı, tarlasını kullanamamanın sıkıntısını yaşıyor. Tapulu arazisi içinde evi bulunan ve yazları tütün işiyle uğraştığı için çalışmalar sırasında taş döşenin yerde bulunmayan Çakmakçı, ana yol üzerinde evine yol geldiğini ancak ekiplerin parke taşlarını tarımda kullandığı arazisinin içine döşediğini aktardı. Ekipler ayrıca taşları, Çakmakçı’nın kapısının yakınına kadar döşedi ancak kapının önünde büyük bir hendek bıraktı. “Bu kepazelik, arabamı bile götüremiyorum” Arazisinin ortasından taş döşendiğini belirten Çakmakçı, “Belediyenin en güzel yaptığı şey, asıl yoldan yapmadılar, uyardığımız halde arazinin içinden yaptılar. Buraya tütün koyuyorduk ama artık yol yaptılar, tütünümüzü yola bıraktık. Bu kepazelikten başka bir şey değil. O yolda arabamı daha götüremiyorum, taşlar o derece bozuk” dedi.

“Oy diye nasıl gelecekler?” En kısa zamanda sorunun çözülmesi gerektiğini ifade eden Çakmakçı, “O diye nasıl gelecekler? En kısa zamanda düzeltilmesini istiyoruz. Yetkililere söylediğimiz halde taşlar tarlanın ortasından döşenmiş. Asıl yol, yan tarafta annemin evinin önünden geliyordu, oradan değil de arsalarımızın içinden döşemişler. Taş döşenin yeri yol değil de, tütün koyma yeri olarak kullanıyoruz. Denizli Büyükşehir Belediyesi böyle mi hizmet veriyor? “ diye konuştu.

“Evimin önünde hendek bıraktılar, bu bir tuzak” Çalışmalar sırasında ekiplerin taşları kapısının yakınını kadar döşediğini ancak kapı önünde büyük bir hendek bıraktıklarını söyleyen Çakmakçı, “Büyükşehir Belediyesi benim evimin önüne bir tuzak hazırladı. Gelen misafirlerim, özellikle akşam gelen yaşlı ve çocuklar evimin önündeki hendekten nasıl geçecek? Kolunu bacağını kıracaklar. Bunların en kısa zamanda düzeltilmesini istiyorum. Bir de bizden oy istiyorlar, Allah aşkına hizmet mi bu? Kepazelikten başka bir şey değil” şeklinde konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı İlçeler Şube Müdürlüğü yetkilileri ise konu hakkında bir bilgilerinin olmadığını ancak gerekli incelemenin yapılacağını belirtti

