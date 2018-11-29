Belediye otobüsüyle tır çarpıştı: 9 yaralı - TRABZON
- Trabzon 'da belediye otobüsüyle tır çarpıştı - 9 yaralı - Belediye otobüsünün kamera görüntüleri - Olay yerinden detaylar Trabzon 'da belediye otobüsüyle tır çarpıştı: 9 yaralı - Kaza anı, otobüsün kamerasına yansıdıTRABZON (AA) - Trabzon 'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi Deliklitaş mevkisindeki viyadükte seyir halindeki Mehmet U. yönetimindeki 34 KP 1177 plakalı tır, sürücüsünün ismi açıklanmayan 61 BEJ 472 plakalı belediye otobüsüne yandan, ardından arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcuların yerlerinden savrulduğu kazada, tır sürücüsü Mehmet U. ve 8 yolcu yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza anı, belediye otobüsünün kamerasına yansıdı.