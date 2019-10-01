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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Belediye otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜ

İlk Müdahale Bild Belediye Otobüsü Halk Otobüsü 

-KAZA YAPAN OTOBÜS VE OTOMOBİLDEN GÖRÜNTÜ
-KAZADA YARALANAN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ

( BURSA -ÖZEL) BURSA

- Bursa’da belediye otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde yolcu bulunan özel halk otobüsüyle çarpışan otomobil daha sonra bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılara müdahale 112 ekipleri tarafından yapılırken, kazadan sonra ortalığın savaş alanına döndüğü görüldü.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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