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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Belediye otobüsünde panik anları...Yolculardan biri yangın söndürme tüpüne yaslanınca köpük otobüsün içine boşaldı İzle

Belediye otobüsünde panik anları...Yolculardan biri yangın söndürme tüpüne yaslanınca köpük otobüsün içine boşaldı İzle

Otobüs

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-Otobüsün içi
-Şoför röp.
-yolcular
-detaylar

( İSTANBUL )- Köpükten etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

- Sancaktepe’de seyir halinde olan İstanbul Otobüs A.Ş.’ye bağlı belediye otobüsünde yolculardan biri yangın söndürme tüpüne yaslanınca tüpteki köpük otobüsün içine boşaldı. Otobüse saçılan köpükten etkilenen yaşı kadın hastaneye kaldırıldı. Otobüste büyük panik yaşandı. Sancaktepe’de Osmangazi Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde seyir halinde olan, İstanbul Otobüs A.Ş.’ye bağlı belediye otobüsü, durağa yanaştığı sırada yolcular arasında bir anda bağırışmalar duyuldu. İddiaya göre yolculardan biri otobüsteki yangın söndürme tüpüne yaslanınca tüpteki köpük bir anda otobüse boşaldı. Yolcuların büyük panik yaşadığı olayda, Mesude E. isimli yaşlı bir kadının gözüne köpük kaçmasıyla yaralandı. Olay yerine polis ve salık ekipleri sevk edildi. Yolcular otobüsten dışarı çıkarken yaralı kadın da tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü Sadık Çalırak, “Samandıra mevkiinde durağa yanaşırken yolcularda bağrışma oluştu. Toz bulutu kapladı aracın içerisini. O toz bulutu yangın tüpünün tozuymuş. Yolculardan biri yangın tüpüne yaslanmış o esnada tüp devreye girmiş. Bir yaşlı teyzemiz yaralanmış gözlerine toz kaçmış” dedi.

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