Belediye otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - İZMİR
- Kazanın meydanı geldiği Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan detaylar - Kazada devrilen hafif ticari araçtan detaylar - Sağlık ekiplerinin yaralıları ambulansla hastaneye götürmeleri - Yaralıların kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'nden detaylar - Seyir halindeki araçlardan detay İzmir 'de trafik kazası: 3 yaralıİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Tolga Cansev (37) yönetimindeki 35 DB 6469 plakalı içerisinde yolcu bulunmayan belediye otobüsü, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda Abdülkadir Bulut'un (54) kullandığı 35 AEZ 072 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırıma vurarak devrildi.Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki Ayşe (47), Kerem (19) ve Hüsnanur Bulut (11) 112 Acil Servis ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.