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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Belediye meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti - MALATYA Video

Belediye meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti - MALATYA Video

- Hastaneden detay görüntüler - Hayatını kaybeden vatandaşın yakınlarından detay görüntülerBelediye meclis üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Malatya 'nın Kale ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz yaşamını yitirdiMALATYA (AA) - Malatya 'nın Kale ilçesinde silahlı saldırı sonucu AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Erdemli Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63) ve Sait Yıldırım'a (49) kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.Ağır yaralanan Akdeniz ile Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.Akdeniz, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Jandarma ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Meclis Üyesi Silahlı Saldırı Saldırı 

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