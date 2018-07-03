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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Belediye kavşağına kazma vuruldu

Belediye kavşağına kazma vuruldu

Kavşak çalışmasından görüntü

Görece Trafik Yoğunluğu Adala Allah 

-.Röportaj

( BURSA ) - BURSA

- İnegöl Belediyesi’nin kavşak düzenlemeleri çerçevesinde belediye kavşağına ilk kazma vuruldu. İnegöl’de bilhassa şehrin ana arterlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması maksadıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile AVM kavşağında yeni bir kavşak modelini hayata geçirmişti. İkinci kavşak düzenleme çalışması da belediye kavşağında başladı.
Dönel kavşağın kaldırılarak direk geçişin sağlanacağı belediye kavşağında başlayan çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban bugün yerinde inceledi. Taban, “Bugün belediyemizin önündeki kavşakta trafiği rahatlatmak adına yaptığımız çalışmaları kamuoyu ile paylaşmak adına bir araya geldik. Bildiğiniz gibi bayram öncesinde tamamladığımız AVM kavşağından sonra, planlı olarak yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Bugün Belediye kavşağımızın önündeyiz. Bunu geçtiğimiz hafta başlatmayı planlıyorduk ancak biliyorsunuz öğrenci kardeşlerimizin sınavları vardı. Onlara engel olmamak, rahatsız etmemek adına, trafiği aksatmamak için bugüne erteledik. Ancak arkadaşlarımız küçük küçük çalışmalara başlamıştı” dedi.
Belediye kavşağında öncelikli olarak dönel adayı kaldırarak beraberinde akıllı sinyalizasyonun uygulanacağını kaydeden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Yine bu kavşağa bakan bütün adaların da bu vesileyle parke taşlarını, bozulan, dökülen, sorunlu olan, su birikintilerine sebep olan bölgeleri ayarlayarak güzel bir alan oluşturmak istiyoruz. Burası şehrimizin en merkezi noktalarından biri. İnşallah tamamlandığında hem trafiğin rahatladığını, hem de şehrimize yakışan bir görüntünün ortaya çıktığını göreceğiz.” (MŞ)
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