- Belediye işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 6 yaralı

-Siverek devlet hastanesinden görüntü

-Acil Kapısı

-Kapıda bekleyen insanlar

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde belediye işçilerini taşıyan kamyonet aşırı yağmurdan yolun kayganlaşması sonucu takla attı, meydana gelen kazada 6 belediye işçisi yaralandı. Kaza ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Ergen kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hüseyin A. Yönetimindeki 06 FM 5094 plakalı belediye aracı, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada kamyonette bulunan belediye işçilerinden Mehmet A, Yusuf B, Mehmet B, Nedim B, ve Recep Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınırken, işçilerin bölgede yol yapım çalışmasına gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (MB-SD-

