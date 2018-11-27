Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
- Belediye işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 6 yaralı

- Belediye işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 6 yaralı

Ambulanslar

Hastane Belediye İşçisi Devlet Hastanesi Trol 

-Siverek devlet hastanesinden görüntü
-Acil Kapısı
-Kapıda bekleyen insanlar
-Genel ve detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde belediye işçilerini taşıyan kamyonet aşırı yağmurdan yolun kayganlaşması sonucu takla attı, meydana gelen kazada 6 belediye işçisi yaralandı. Kaza ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Ergen kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hüseyin A. Yönetimindeki 06 FM 5094 plakalı belediye aracı, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada kamyonette bulunan belediye işçilerinden Mehmet A, Yusuf B, Mehmet B, Nedim B, ve Recep Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınırken, işçilerin bölgede yol yapım çalışmasına gittikleri öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (MB-SD-
İlgili Foto Galeriler
Mardin'de PatlamaMardin'de Patlama
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Bu Acıya Yürek DayanmazBu Acıya Yürek Dayanmaz
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...Kuşadasında Şok Görüntü! Sokak Ortasında Dakikalarca...
Malatyada Feci KazaMalatyada Feci Kaza
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı