Belediye hoparlörü kafaları karıştırdı Haberi

-röp



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokaktaki hoparlörden çıkan rahatsız edici ses, vatandaşlardan tepki topladı. Gazibey Mahallesi Künkçeşme Sokak üzerinde bulunan sokak hoparlöründen gürültülü ve rahatsız edici ses çıktı. Yaklaşık yarım saat süren rahatsız edici ses, vatandaşların tepkisini çekti. Yol kenarında dinlenen bir vatandaş, "Bu nedir kardeşim, böyle bir şey olabilir mi? Sesten çok rahatsız olduk, kulaklarım çınladı" diye konuştu.



