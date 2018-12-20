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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Belediye ekipleri donmak üzere olan vatandaşları kurtardı, Yeşilçam yıldızı Hale Soygazi de ekiplere yardım etti

Belediye ekipleri donmak üzere olan vatandaşları kurtardı, Yeşilçam yıldızı Hale Soygazi de ekiplere yardım etti

Zabıtanın yerde yatan şahsı uyandırması

Sarılar Barla Harekete Geç Yardım Talebi Zabıta 

-Şahsın arkadaşlarıyla birlikte uzaklaşması
-Beyaz masadan çıkan şahıs
-Tarihi çeşmede yatan şahıs
-Zabıtanın şahsı götürmek istemesi
-Çeşmeden genel görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL)- Sokakta kalan evsizlere Büyükşehir Belediyesi yardım eli uzattı İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların ihbarları üzerine dışarıda kalan evsizlere yardım etmek için harekete geçti. Ekiplerin çalışmaları sırasında Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Hale Soygazi de ekiplere yardım etti. Sokakta kalan şahıslardan bazılarının zabıta ekipleri ile gelmek istememesi ise dikkat çekti. Havaların soğuması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta ekipleri soğukta kalan evsizlere yardım için harekete geçti. İstanbul genelinde sokakta kalan şahıslar, vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ekipleri tarafından alınarak Esenyurt Kıraç’ta bulunan barınma evine götürüldü. Beyoğlu Taksim Meydanında çalışma yapan ekipler duraklara, banklara ve çeşmenin teknesi gibi yerlerde battaniyelere sarılarak yatan vatandaşları uyandırarak yardım etmek istedi. Sıcak bir ortam isteyen evsizler ekiplerin aracıyla barınma evlerine giderken, yardım talebini geri çevirenler ise ekiplerden ayrılarak gözden kayboldu. Taksim’de görüntülenen bir başka şahıs ise Taksim Meydanı’nda bulunan Beyaz Masa’ya gelerek, evsiz olduğunu ve barınmak için yer istediğini belirtti.
Belediye ekipleri ise şahsı alarak barınma evine yerleştirmek üzere götürdü. Kameralara yansıyan bir başka görüntüde ise Tophane’de bulunan tarihi çeşmenin iç kısmına yatan şahıslardan birinin, zabıtanın “Burada donacaksın. Gel seni barınma evine götürelim” demesi üzerine “Yarın para alacağım zaten sonra gideceğim” demesi dikkat çekti. Çeşmenin tekne bölümünde yatan şahsı gören Yeşilçam’ın ünlü ismi Hale Soygazi, ekiplerin yanına gelerek yardım edip evsiz şahısla ilgilendi. Çeşmenin diğer bölümlerinde ise yine evsizlerin hazırladığı boş yatakların bulunduğu görüldü.

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