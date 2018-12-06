Belediye binasında tabancayla ateş açan zanlıya tutuklama - YALOVA
- Zanlının adliyeye getirilmesi Belediye binasında tabancayla ateş açan zanlıya tutuklamaYALOVA (AA) - Yalova Belediyesi binasında dün tabancayla ateş açan şüpheli tutuklandı.Belediyeden kiralayarak işlettiği tekstil atölyesinin iflas etmesi nedeniyle Belediye Başkanı Vefa Salman ile görüşmek için geldiği kurumda olumsuz yanıt alınca pencereye tabancayla ateş eden Ö.D'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ö.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu belirtilen zanlı, Vefa Salman ile görüşmek istemiş, olumsuz yanıt alınca makamdan bir üst kata çıkıp ruhsatsız tabancasıyla pencereye 2 el ateş etmişti. Polis ekipleri, Ö.D'yi etkisiz hale getirip gözaltına almıştı.