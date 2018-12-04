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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Belediye binasında kurusıkı silahla ateş açan şahıs paniğe neden oldu

Belediye binasında kurusıkı silahla ateş açan şahıs paniğe neden oldu

Olay yerinden görüntü

Hastane Polis Merkezi Kurusıkı Tabanca Kaçış Polis Ekipleri 

-Şahsın gözaltına alınması

( KOCAELİ )- Etkisiz hale getirilen şahıs gözaltına alındı KOCAELİ

- Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile görüşmek için belediye binasına gelen bir personel, bunalıma girerek elindeki kurusıkı tabanca ile bina içinde ateş açtı. Kısa süreli panik yaşanan olay sonrasında etkisiz hale getirilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay sabah saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan belediye binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Körfez Belediyesi personeli olan İ.Ç. adlı şahıs, sabah saatlerinde Belediye Başkanı İsmail Baran ile görüşmek için belediye binasına geldi. Personel kartı ile binaya giren İ.Ç., hızla başkanlık makamına doğru yöneldi. 1. katta olan başkanlık makamı yerine 3. kata çıkan İ.Ç., belindeki kurusıkı silahı çıkararak havaya 2 el ateş edince kargaşa yaşandı. Binadakilerin kaçıştığı anlarda belediye binasındaki güvenlik görevlileri tarafından İ.Ç. etkisiz hale getirildi.
Maaş avans talebi kabul edilmeyince silahına sarıldı Belediye personellerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan İ.Ç., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. İ.Ç.’nin belediye yetkililerinden maaş avans talebinde bulunduğu ancak yılda 1 kez avans alma hakkını kullandığı için talebinin kabul edilmemesi sonrasında olayı gerçekleştirdiği iddia edildi. Panik anlarında fenalaşan 1 kişi hastaneye kaldırıldı Öte yandan yaşanan olay sırasında daha önceden rahatsızlığı olan bir kişinin fenalaştığı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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