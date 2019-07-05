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05 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Belediye başkanının vurduğu iddia edilen kız kardeşi öldü - MERSİN

Belediye başkanının vurduğu iddia edilen kız kardeşi öldü - MERSİN

- Belediye başkanının vurduğu iddia edilen kız kardeşi öldü - Cenaze aracının gelmesi - Cenaze törenine katılan vatandaşlar - Cenaze namazının kılınmasıGÜNCELLEME - Belediye başkanının vurduğu iddia edilen kız kardeşi öldü - Mersin 'de Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın yaklaşık iki ay önce silahla yaraladığı iddia edilen kız kardeşi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Başkan Aktan'ın kız kardeşi son yolculuğuna uğurlandıCENAZENİN TOPRAĞA VERİLMESİ EKLENDİMERSİN (AA) - Mersin 'de Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın yaklaşık iki ay önce silahla yaraladığı öne sürülen kız kardeşi Meryem Aktan yaşamını yitirdi.Taşucu Mahallesi'ndeki evinde ağabeyi Mücahit Aktan tarafından tabancayla başından vurulduğu iddia edilen ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi süren Meryem Aktan yaşam mücadelesini kaybetti.Aktan'ın cenazesi Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinden alındıktan sonra ilçeye getirildi.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki babaevine götürülen Aktan'ın cenazesi, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, aile yakınları, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, MHP Silifke İlçe Başkanı Levent Nogay ve vatandaşlar katıldı - OlaySilifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, 8 Mayıs'ta evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralanmış, gözaltına alınan belediye başkanı tutuklanmıştı.

Hastane Yaşam Mücadelesi Belediye Başkanı Cenaze Namazı Kız Kardeş 

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