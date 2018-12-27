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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Belediye başkanının evi alev alev yandı İzle

Belediye başkanının evi alev alev yandı İzle

Alevlerden görüntü

İsaf Kısa Film Elektrik Kontağı Yangına Müdahale Trol 

-Yanan evden görüntüler
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Tut ilçe Belediye Başkanı Cemal Avcı’nın evi alev alev yandı. Edinilen bilgiye göre, Tut İlçesi Çanakçı Mevkiinde bulunan Belediye Başkanı Cemal Avcı’ya ait evde yangın çıktı. İlçeye kısa film çekmek için gelen misafirlerin kaldığı evde elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden misafirler dışarı çıkarak canları zor kurtardı. Alev alev yanan evi söndürmek için bir taraftan Tut Belediyesi İtfaiye ekipleri bir taraftan vatandaşlar yangına müdahale etti. Evin büyük bir kısmını kullanılmaz hale getiren yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Yangında büyük maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. (AHM-SD-
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