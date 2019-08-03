Belediye başkanının desteğiyle hukuk fakültesini bitirdi Video

-Balcı ailesinden görüntü

-Ailenin başkanla buluşması

-Şevval Balcı’nın Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile buluşması

-Balcı’nın Tarhan’a diplomasını göstermesi

-Baba Mustafa Balcı’nın konuşması

-Şevval Balcı’nın konuşması

-Aile ile Tarhan’ın konuşması

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( MERSİN )- Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın eşi Sembol Tarhan’la birlikte burs verdiği Cennet Şevval Balcı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden başarıyla mezun oldu- Balcı, annesi Songül ve baba Mustafa Balcı ile birlikte mezuniyet sevincini Başkan Tarhan ile paylaştı MERSİN



- Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın eşi Sembol Tarhan’la birlikte burs verdiği Cennet Şevval Balcı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden başarıyla mezun oldu. Balcı, annesi Songül ve baba Mustafa Balcı ile birlikte mezuniyet sevincini Başkan Tarhan ile paylaştı. Babası ve annesiyle birlikte Başkan Tarhan’ı ziyaret eden Cennet Şevval Balcı, diplomasını başkana göstererek, verdiği destekler nedeniyle teşekkür etti. Tarhan çiftinin sağladığı bursla 4 sene boyunca üniversite hayatını çok başarılı biçimde geçirdiğini ifade eden Balcı, “Başkanımız birinci sınıftan itibaren hem destek sağladı hem de yakından ilgilendi. Ben de diplomamı alarak ilk Başkanımızın yanına gelmek istedim. Kendisi bundan sonra da destek vermeye ve ilgilenmeye devam edeceğini söyledi.



Özellikle staj yeri bulmam konusunda destek verecek” dedi.

Baba Mustafa Balcı ise 4 yıl önce kızının okuluna destek olması amacıyla Tarhan’ın yanına gittiğini söyleyerek, "Başkanımız bizimle çok yakından ilgilendi. Eşi Sembol Tarhan’la birlikte kızıma maddi destek vererek hukuk fakültesinden mezun olmasını sağladı. Kızımın mezuniyetinde bizlerden çok Başkanımızın hakkı var. Bu duyarlı davranışı nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Bu güne kadar kimseyi kapısından çevirmediği hep konuşuluyordu ben de bunu bizzat yaşararak görme şansı buldum. Başkanımız özellikle eğitim konusunda çok hassas davranıyor ve elinden geleni yaptığına eminim" diye konuştu.

Okumak isteyen herkesin eğitime ulaşmasının önündeki tüm engelleri kaldırmanın görev olduğunu kaydeden Tarhan da “Kızımızın mezun olarak diplomasıyla gelmesi beni son derece memnun etti. Ancak mezun olmak yetmiyor şimdi daha da yukarıları hedeflemesi gerekiyor. İnşallah stajını da başarıyla tamamlayarak hakimlik, savcılık sınavlarına da girmesini isterim" şeklinde konuştu.

Bundan sonraki yaşamında da başarılarına tanık olmak için Şevval Balcı’yı takip edeceğini vurgulayan Tarhan, elinden gelen desteği vermeye devam edeceğini dile getirdi.

