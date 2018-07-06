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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Belediye başkanının boğulmaktan kurtardığı çocuk son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Belediye başkanının boğulmaktan kurtardığı çocuk son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenaze namazının kılınması

Boğulma Tehlikesi Yaşam Mücadelesi Belediye Başkanı Cenaze Namazı Sağlık Ekipleri 

-Foto

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da belediye başkanı tarafından boğulmak üzereyken kurtarıldıktan sonra tedavi altına alındığı hastanede 47 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Davut Şimşek, gözyaşları arasında toprağa verildi.
20 Mayıs Pazar günü Celtek Mahallesi Dağ Oteli mevkiinde bulunan Türk Dünyası Kültür Parkı'nda meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Davut Şimşek öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte serinlemek için suni gölete girdi. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki suni göletin ortalarına doğru giden Davut Şimşek, biranda arkadaşlarının gözü önünde suda çırpınmaya başladı.
Bunun üzerine arkadaşları çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar ise durumu ambulans, itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gölette çırpınan çocuğu çıkarmak istedi ancak onlar da boğulma tehlikesi yaşadı. “Belediye başkanı kurtardı” O sırada parktaki çalışmaları incelemeye gelen Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, ambulans sesini duyunca hızla göletin bulunduğu yere gitti. Çalışkan, çocuğun çırpındığını görünce gölete atlayarak çocuğu sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa kalp masajı yapmaya başladı.
Bilinci kapalı olan ve kalp atışı alınamayan çocuk için ekipler yoğun çaba harcadı. Yapılan müdahale ile yeniden hayata dönen çocuk ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sudan çıkardığı Şimşek’e sağlık ekiplerinin müdahalesini izleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, çocuğun yapılan kalp masajı sonrası hayata dönmesi üzerine gözyaşlarını tutamamıştı. Gözyaşları içinde toprağa verildi Kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan 16 yaşındaki Davut Şimşek, 47 gün süren yaşam mücadelesini dün akşam saatlerinde kaybetti. Davut Şimşek, Musalla Meydanında Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardınan Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Cenazeye, Davut Şimşek’in ailesi, yakınları, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Olayın yaşandığı gün Davut Şimşek'i boğulmaktan kurtaran Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan'ın Ankara'da olması nedeniyle cenaze namazına katılamadığı öğrenildi. (MD-AH-
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