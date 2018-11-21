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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Belediye başkanından 'görevden alın' talimatı - EDİRNE

Belediye başkanından 'görevden alın' talimatı - EDİRNE

Belediye başkanından "görevden alın" talimatı - EDİRNE - Belediye başkanının açıklamaları - Meclis toplantısından detaylarBelediye başkanından "görevden alın" talimatı - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2019 yılı bütçesini taslak bütçe kitapçığına yanlış yazan görevlinin belediye meclis toplantısında görevden alınması talimatını verdiEDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2019 yılı bütçesini taslak bütçe kitapçığına yanlış yazan görevlinin görevden alınması talimatını verdi. Edirne Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı 2. birleşimi meclis salonunda Belediye Başkanı Recep Gürkan başkanlığında gerçekleşti.Bütçe maddeleri taslak bütçe kitapçığından tek tek okunduktan sonra meclis üyelerinin onayına sunuldu.Bütçe kitapçığını okuyan görevlinin uyarısı üzerine toplam bütçenin taslak bütçe kitapçığına yanlış yazıldığı anlaşıldı.Toplantıda yer alan yazı işleri müdürlüğü görevlilerine durumun nedenini soran Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bizde 500 olarak onaylıyorduk bak. 508 değil mi bu? Buraya 500 yazmışsınız, kim yazdı bunu? Ben yazmadığıma göre biriniz yazdı, kim yazdı bunu?" diye sordu.Görevlinin "Biz yazmışız başkanım" cevabı üzerine Gürkan, "Biz kim, kim biz? Evladım bak 238 milyon 508 bin liraya 45 milyon lira daha ekliyorsunuz ne yapıyor? 283 milyon 508 bin lira yapması lazım, siz buraya 283 milyon 500 lira yazıyorsunuz. Bize de 283 milyon 500 bin lira olarak onaylatıyorsunuz. Semih Bey fark etmese ne olacak? Bütçe, bu şekilde onaylanmış oluyor." dedi.
Yazı işleri görevlileri özür diledi ancak Gürkan görevliyi işaret ederek "Alın bunu da görevden. Oyun mu oynuyoruz burada." dedi.
Bunun üzerine görevli salondan ayrıldı.Toplantıda Edirne Belediyesi 2019 yılı bütçesi 283 milyon 508 bin lira olarak oy birliğiyle kabul edildi. - İstanbul'daki su indirimi Edirne Belediye Başkanı Gürkan, yerel seçimlerin yaklaştığını ve bu kapsamda açıklamalar yapıldığını belirtti.
AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe'nin göreve geldiklerinde " Edirne liye ucuz su içirecekleri" yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Gürkan, İstanbul'daki su indirimi sonrası İSKİ'nin su fiyatlarına baktığında su fiyatının aydan aya artırıldığını gördüğünü belirtti.
Gürkan, kendilerinin 3 yıldır su fiyatlarına zam yapmadıklarını, gelecek yıl da yapmayacaklarını ifade etti.

Lyon Yerel Seçimler Toplantı Yerel Seçim 

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