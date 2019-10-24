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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Belediye Başkanından, duraktaki yolcuyu almayan sürücüye tepki İzle

Belediye Başkanından, duraktaki yolcuyu almayan sürücüye tepki İzle

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin otobüse gitmesi

Belediye Başkanı Halk Otobüsü Makam Aracı Cep Telefonu Direksiyon 

-Şoförle diyalog

( KOCAELİ - ÖZEL)- Otobüsü durduran başkan, sürücü hakkında işlem yapılması talimatı verdi KOCAELİ

- Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde makam aracıyla seyir halindeyken önündeki özel halk otobüsünün durakta bekleyen yolcuyu almadığını gören belediye başkanı, aracı durdurup sürücüye tepkisini gösterdikten sonra cezai işlem yapılması talimatı verdi. Başkanın dolmuş şoförüyle yaşadığı diyalog ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede düzenlenen bir programa gitmek üzere aracıyla seyir halindeyken, bir özel halk otobüsünün durakta bekleyen bir yolcuyu almadığını gördü. Duruma tepki gösteren Çiftçi, aracı ile otobüsü durdurup sürücüye tepki gösterdi. Otobüsü durdurup şoföre tepki gösterdi Aracı ile durdurduğu otobüse binan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, dolmuş şoförüne durakta bekleyen kadının el sallamasına rağmen neden otobüsü neden durdurmadığını sordu. Sürücü ise duraktaki kadının yolculardan birinin arkadaşı olduğunu ve başka bir dolmuşa bineceği için almadığını söyledi.

Cevap karşısında sinirlenen Çiftçi, araç içerisindeki yolculara, “Sizden herhangi birisi böyle bir şey söyledi mi” diye sorduğu soruya "Hayır" cevabını alınca, “Arkadaşlar plakasını alın, işlemini yapın. Bizzat şikâyetçi 'Bünyamin Çiftçi' diye de yazın. Böyle bir şey yapamazsınız. Oradaki bayan elinde eşya var. Siz durmak zorundasınız. Sizin göreviniz, sizden hizmet alan vatandaşa düzgün bir hizmet vermektir. Ben görmesem birisi bana söylese ben inanmam. Ama ben gözlerimle gördüm. Bakın siz yanlış yapıyorsunuz. Hepimiz ölüp gideceğiz, hesap vereceğiz. Bu kul hakkıdır” dedi.
“İşini bu şekilde yapıyorsan, yapma” Dolmuş şoförünün, “Ben bir daha bu direksiyona binmem. İşimi bırakacağım” şeklindeki çıkışına cevap veren Çiftçi, “Binme kardeşim. İşini bu şekilde yapıyorsan yapma” diyerek sürücünün cezalandırılması talimatını verdi. Sürücüyle, başkanın yaşadığı diyalog ise bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde başkanın araca binmesi ve sürücüye tepki gösterdiği anlar yer alıyor. (SK-GY
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