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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Belediye başkanına silahlı saldırı - OSMANİYE

Belediye başkanına silahlı saldırı - OSMANİYE

- Belediye başkanına silahlı saldırı - Osmaniye Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindekilere silahlı saldırı - Hastane önünde polislerin güvenlik önlemi alması - Hastane acil girişi önünden detay görüntüBelediye başkanına silahlı saldırı - Osmaniye Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kişi silahlı saldırı sonucu yaralandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Koca, yeğeni ve korumasıyla Osmaniye 'de özel bir hastaneye hasta ziyaretine gitti.Çıkışta, henüz belirlenemeyen nedenle belediye başkanı ve yanındakilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Yaralanan Koca ve beraberindeki iki kişi, özel hastanede tedavi altına alındı.Belediye Başkanı Alpaslan Koca'nın ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin olmadığı, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Belediye Başkanı Silahlı Saldırı Güvenlik Önlemi Hasta Ziyareti Saldırı 

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