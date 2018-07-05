Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Belediye başkanın boğulmaktan kurtardığı çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Belediye başkanın boğulmaktan kurtardığı çocuk yaşam mücadelesini kaybetti

Arşiv görüntüler

( KARAMAN ) KARAMAN

Boğulma Tehlikesi Yoğun Bakım Ünitesi Yaşam Mücadelesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Karaman’da yüzmek için girdiği suni gölette boğulmak üzereyken, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan tarafından kurtarılan çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti. 47 gündür Karaman Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde uyutulan 16 yaşındaki Davut Şimşek, akşam saatlerinde fenalaşarak hayata gözlerini yumdu. Şimşek’in cenazesi tedavi gördüğü hastanenin morguna koyulurken, yarın sabah yapılacak olan otopsinin ardından cenazesinin ailesine teslim edileceği öğrenildi. Olayın geçmişi Olay, 20 Mayıs Pazar günü Türk Dünyası Kültür Parkı’nda meydana geldi. 16 yaşındaki Davut Şimşek, öğle saatlerinde arkadaşları ile Çeltek Mahallesi Dağ Oteli mevkisinde bulunan ve yapımı halen devam eden Türk Dünyası Kültür Parkı'na gitti. Şimşek, serinlemek için park içinde yaklaşık 2 metre derinliğindeki suni gölete girdi. Göletin ortalarına doğru giden Şimşek, biranda arkadaşlarının gözü önünde suda çırpınmaya başladı.
Bunun üzerine arkadaşları çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar ise durumu ambulans, itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gölette çırpınan çocuğu çıkarmak istedi ancak onlar da boğulma tehlikesi yaşadı. O sırada parktaki çalışmaları inceleyen Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, ambulans sesini duyunca hızla göletin bulunduğu yere gitti. Çalışkan, çocuğun çırpındığını görünce gölete atlayarak çocuğu sudan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa kalp masajı yapmaya başladı.
Bilinci kapalı olan ve kalp atışı alınamayan çocuk için ekipler yoğun çaba harcadı. Yapılan müdahale ile yeniden hayata dönen çocuk ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılırken, sağlık ekiplerinin müdahalesini izleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan gözyaşlarını tutamamıştı.
İlgili Foto Galeriler
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı