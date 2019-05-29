Belediye başkanı, tüm beldenin bayramlık şekerini karşıladı Haberi

-Bayramlık Meşrubat Dağıtımı

-Belde Başkanı Medeni Tatar

-Vatandaşın hoşgörü ile karşılaması

-detay görüntüler



( ŞIRNAK ) ŞIRNAK



- Şırnak’ın Silopi ilçesi Başverimli Belde Belediye Başkanı Medeni Tatar beldede bulunan 650 hanenin bayramlık şeker ve meşrubat ihtiyacını karşıladı. Başkan Tatar kapı kapı dolaşarak yardım poşetlerini kendi eli ile dağıttı.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde AK Parti’den Başverimli Belde Belediye Başkanı seçilen Medeni Tatar, 8 bin 800 nüfusluk beldede yaşayan tüm hane halkının bayramlık kolonya, şeker, lokum ve meşrubat ihtiyacını karşıladı. Gündüz ve gece dağıtımı kendi eliyle gerçekleştiren Başkan Tatar, 650 haneyi teker teker dolaştı. İçerisinde 13 farklı şeker poşeti, 1 adet kolonya, 2 farklı lokum çeşidi, 6 adet 2 buçuk litrelik kolayı zengin-fakir ve parti ayrımı gözetmeden herkese dağıtan Başkan Tatar, ailelerinde olan yardımlaşma kültürünü başkan seçildikten sonrada sürdürmeye devam ediyor. Kapısını çaldığı insanlarla sohbet eden Başkan Tatar vatandaşların Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyor. Belde sakinlerince sıcak ve güler yüzle karşılanan belediye başkanına vatandaşlar hayır duasında bulunuyor. İlk kez böyle bir uygulama ile karşılaştıklarını belirten vatandaşlar bayram öncesi ihtiyaçlarının giderilmiş olmasının sevincini yaşıyor. Belediye işinin gönül işi olduğunu belirten Başkan Tatar, "Seçimde katkıda bulunan, bulunmayan bütün vatandaşlarımı kucaklıyorum. Belde halkı bize oy vermişse ya da vermemişse hiç fark etmez. Sonuçta seçildik hepsine teşekkür ediyorum. Bayram şekeri, lokumu ve içeceğinden oluşan bayram paketimizi halkımızın tamamına ayrım gayrım olmadan kapı kapı dolaşarak dağıttık. Herkesin evine bu bayram hediyesini dağıttık. Halkımız bizi hoşgörü ile karşıladı ve sevindiler. Allah bize bu halkın hizmetini nasip etsin. Kapımız 24 saat açıktır. Halka hizmet etmek için buradayız. Bizi seçen halkımıza söz verdik" dedi.



