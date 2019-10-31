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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Belediye Başkanı Topçu'dan 'eziyete uğrayan köpek' açıklaması

Belediye Başkanı Topçu'dan 'eziyete uğrayan köpek' açıklaması

Bulanık Belediye Başkanın Konuşması

( MUŞ ) Belediye Başkanı Topçu'dan "eziyete uğrayan köpek" açıklaması MUŞ

Sosyal Medya Temizlik İşçisi A Haber Politika Uyuşturucu 


- Muş’un Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, belediyede görevli 3 personelin bir köpeğe işkence ettiği iddiasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülerin kendilerini üzdüğünü söyledi.

Muş’un Bulanık Belediyesinde görevli 3 personelin bir köpeğe işkence ettiği iddiasıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler hakkında açıklamalarda bulunan Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu, "İlçemizde talihsiz bir olay yaşandı. Bu olay dün geç saatlerde sosyal medyada paylaşılınca haberini almış olduk. Bu haberi alınca ilgili personele ulaşıldı ve ilgili personelden bilgi alındı. Kurumun veteriner hekimi yanına iki tane de temizlik işçisi alarak vatandaşın talebi üzerine kendi evlerinde bir uyuz köpeğin olduğu söylemi üzerine gidilmiş, burada veteriner hekimin söylemleri doğrultusunda hareket edilmiş. Bir uyuşturucu iğne atılmış. Uyuşturucu iğne etkisini göstermeden müdahale edilmiş. Tabii bu hayvana yaklaşım tarzı bu şekilde olmamalı. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bu konu ile ilgili üzüntülerimizi dile getirdik, dile getirmeye de devam ediyoruz. Biz de diğer insanlar gibi hayvanlara karşı duyarlılığımızı göstermişiz, göstermeye de devam edeceğiz. Bizim buna dönük parti politikalarımız da çok açık ve nettir. Biz de bu konuda çok açık net konuşuyoruz. Hayvanlara yaklaşımımız tamamıyla insani bir boyuttadır, insani bir boyutta da olacaktır. Ancak belediyenin personellerinin bu hayvana yaklaşımı çok iyi bir yaklaşım değildir. Tasvip de etmiyoruz. Bu personellerle ilgili görüşmeler sağlanmış, görüşmeler sonrasında bu olay içerisinde bulunan personeller açığa alınmış ve haklarında da yasal işlemler başlatılmıştır" şeklinde konuştu.

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