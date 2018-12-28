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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Belediye Başkanı 'şoför' makam aracı 'taksi' oldu - TOKAT

Belediye Başkanı 'şoför' makam aracı 'taksi' oldu - TOKAT

Belediye Başkanı "şoför" makam aracı "taksi" oldu - TOKAT

: - Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler'in makamından detaylar - Belediye Başkanı Yılmaz Bekler'in vatandaşları makam aracına alması - Detay görüntüler - Başkan Yılmaz Bekler'in konuşmasıBelediye Başkanı "şoför" makam aracı "taksi" oldu - Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, haftanın iki günü birer saat makam aracının direksiyonuna geçerek vatandaşları yoldan alıp gideceklere yere götürüyor - Seyahat sırasında vatandaşlarla sohbet eden Bekler, istek ve şikayetlerini dinliyorTOKAT (AA) - Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, haftanın iki günü makam aracıyla vatandaşlara hizmet veriyor.Başkan Bekler, haftada iki gün birer saat direksiyon başına geçerek şoförlük yapıyor.Vatandaşları yoldan alarak gideceklere yere götüren Bekler, seyahat sırasında onlarla sohbet ederek istek ve şikayetlerini dinliyor.Bekler, gazetecilere yaptığı açıklamada, makam aracını taksi gibi kullanarak vatandaşlarla sohbet etme imkanı bulduğunu söyledi.

Vatandaşlara daha iyi hizmet sunmayı amaçladıklarını dile getiren Bekler, "Vatandaşları makam aracı ile yollardan alıyorum. Gidecekleri yerlere götürüyorum. Vatandaşlarımız Belediye Başkanını makam koltuğunda değil de direksiyonun başında gördüğünde ilk defa böyle bir şey ile karşılaştıklarını söylüyor." dedi.
Vatandaşlara seyahat sırasında hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sorduğunu aktaran Bekler, "Belediye Başkanından memnun musunuz? Hükümetimizden memnun musunuz? diye vatandaşlarımızın memnuniyetlerini ölçmüş oluyoruz. Hem de bizimle ilgili istek ve şikayetleri varsa onları dinlemiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Ayetler Makam Aracı Direksiyon Makam Koltuğu 

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