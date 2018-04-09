Belediye başkanı 'sakin şehir' için gökyüzüne çıktı - ERZURUM İzle
Belediye başkanı "sakin şehir" için gökyüzüne çıktı - ERZURUM - Atlayış öncesi hazırlıklardan görüntü - Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy'un hoca eşliğinde dağdan atlayışı - Atlayış yapıldıktan sonra görüntü - Özsoy'un aşağıdaki vatandaşları selamlaması - Özsoy'un konuşmasıERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum 'un Uzundere ilçesinin Belediye Başkanı Halis Özsoy, doğal güzellikleri ve binlerce yıllık geçmişiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ilçeyi tanıtmak amacıyla 2 bin 300 metreden yamaç paraşütüyle atladı.Üç bin yıllık tarihi ve doğal güzellikleriyle Uluslararası Sakin Kentler Birliğince "Türkiye'nin 11. sakin kenti" seçilen Uzundere, son zamanlarda ekstrem sporcularının ilgisi dolayısıyla turizmde yeni bir ivme kazanmaya hazırlanıyor.Tortum Şelalesi, Tortum Gölü, Yedigölleri, köprüleri, tarihi kilise ve yaylaları ile dikkati çeken ilçe, yüksek dağları ile paraşütle atlama (base jumping) ve iple atlama (rope jumping) sporcularının yeni gözdesi konumunda.Bu kapsamda 2 bin 300 metre yüksekliğindeki dağda atlayış yapan ekibe katılarak yamaç paraşütü keyfini yaşayan Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, hem ilk kez bu sporu yapmanın hem de ilçenin turizm potansiyeline ve bu sporun Uzundere'de gelişmesine katkı sunmanın heyecanını yaşadı.Güvenlik önlemleri alındıktan sonra deneyimli paraşütçü Ferdi Toy'un kontrolünde yamaç paraşütü yapan Özsoy, gerçekleştirdiği atlayış ile ilçenin doğasına ve şartlarına uygun olan bu spor dalının gelişmesi için özellikle gençlere örnek olmak istiyor.Uzundere Belediye Başkanı Halis Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez yamaç paraşütü ile atlayış yaptığını söyledi.
Atlayışın çok farklı bir duygu olduğunu belirten Özsoy, bu spor dalının birçok kişinin ilgisini çektiğini ifade etti. Özsoy, yamaç paraşütünün daha çok Ege ve Akdeniz bölgelerinde yapıldığını anımsatarak, "Uzundere'de de biz bunu yapmaya karar verdik ve Türkiye'nin ünlü paraşütçülerini davet ettik. Bizlere önce teorik eğitim verdiler. Bu eğitimlerde insanlarımızın korktuğunu gördüm." dedi. - Ziyaretçilere destek için ilk atlayışı kendisi yaptıMisafirlerine moral vermek amacıyla ilk atlayışı kendisinin yapmak istediğini dile getiren Özsoy, "Misafirlerimize moral vermek amacıyla ilk atlayışı ben yaptım. Yamaç paraşütünü bilmediğim için korkum vardı. Aslında önce şaka gibi düşündüm ama sonra hocamız nezaretinde hazırlanıp dağda koşmaya başladık. Gerekli önlemlerimizi alıp can güvenliği sıkıntısı olmadan atlayış yaptık." diye konuştu. Özsoy, atlayışta kendisini özgür hissettiğini ve korkulacak bir şeyin olmadığını anlatarak, bu sayede ilçeyi gökyüzünden görme fırsatı bulduğunu aktardı.İlçeyi yüksekten izlemenin farklı heyecan olduğunu ifade eden Özsoy, şöyle konuştu:"Belediye Başkanı olmam dolayısıyla çevre nasıl görünüyor diye aklıma geldi ve aşağı baktım. Tortum Gölü altıma serilmiş yanlarında yeşil çam ağaçları bahçeler gibi çok güzel manzara vardı hatta yanımızdan kuşlar da uçarak geçiyordu. Bu, beni müthiş mutlu etti. Daha ileri gidince ilk anki korkumu yendim ve aşağı yaklaşınca da hemşehrimizi gördüm, onlarla yukarıdan selamlaştık. Keyifli geçen yolculuk sonrasında çok güzel iniş yaptık. Ben indikten sonra hanımefendiler de rahatlıkla paraşüte bindi ve uçmaya başladı. Çok güzel bir spormuş ve bütün insanlara tavsiye ediyorum." - "2018'de ücretsiz atlayış ve eğitim desteği vereceğiz"Öncü olmanın farklı bir şey olduğunu vurgulayan Halis Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:"Uzundere'de yamaç paraşütü yapmak isteyenlere 2018'de ücretsiz atlayış ve eğitim desteği vereceğiz. İstiyorum ki yalnızca yönetici olmayalım aynı zamanda gençlerimize de örnek olalım. Benden sonra bu gençler belediye başkanı olacak."İlçenin menfaati için her şeyi yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Özsoy, "İlçem, Sakin Kentler Birliğine bağlı çok nadide bir ilçe." dediÖzsoy, özellikle yazın ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin birçok farklı güzelliği bir arada bulduğunu kaydederek, turistlerin ilçeye özgü yöresel yemeklerden tatma ve birçok farklı spor branşını yapma fırsatı olduğunu da sözlerine ekledi.