Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Belediye Başkanı pazarı kamyonlarla kapattı esnaf mallarını yaktı Haberi

Belediye Başkanı pazarı kamyonlarla kapattı esnaf mallarını yaktı Haberi

-ESNAFIN MALLARINI YAKMASINDAN GÖRÜNTÜ

Sosyal Medya Diktatörlük Alışveriş Pazarcı Esnafı Pazar Günü 

--VATANDAŞIN ZABITAYLA MÜNAKAŞA ETMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--ESNAFIN ALKIŞ VE SLOGANLARLA PROTESTOSUNDAN GÖRÜNTÜ
--CADDEYE TEZGAH AÇAN PAZARCILARDAN GÖRÜNTÜ
--FENALIK GEÇİREN ESNAFTAN GÖRÜNTÜ
--ESNAFLA RÖP

( BURSA )- Bursa'da yüzlerce esnaf kapatılan pazar alanında eylem yaptı- Pazarının kapatılmasına dayanamayan esnaf hastaneye kaldırıldı BURSA

- Bursa'da 12 yıldır tezgah açtıkları pazarın kamyonlarla kapatılmasına tepki gösteren esnaf, mallarını ateşe vererek eylem yaptı. CHP'li Mudanya Belediyesi vatandaşlara kaliteli giyim ürünlerini ucuza satan pazarcı esnafının satış gününü pazar gününden hafta içine alınca pazarcılar eylem yaptı. Pazarın açılma gününün hafta içine alınmasını iş yapamadıkları için kabul etmeyen esnaf, bugün tezgah açmak için pazar yerine geldi. Kapalı pazar yerinin kapılarının belediye kamyonlarıyla kapatıldığını gören pazarcılar pazara giremedi. Pazar yerinin bulunduğu alanda caddeye tezgah açarak durumu protesto eden esnaf, ellerinde bulunan ürünleri ateşe verdi. Bu esnada bir esnafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Belediyenin hukuksuz bir şekilde pazar gününü değiştirdiğini ifade eden esnaflar, "Bu pazar 12 yıllık pazar, biz kendi paramızla bu yerleri satın aldık. Şuanki başkan buradaki trafiği bahane ederek pazarı hafta sonu açtırmadı. Bu kararını da sosyal medya hesabından yayınladı. Böyle diktatörlük olur mu. Bu durumdan müşteriler de rahatsız, herkes AVM'lerden alışveriş yapamıyor. İnsanların ekonomik durumu ortada, biz kaliteli malı insanlara ucuza sunuyoruz. Bu pazar gününü hafta ortasına aldığın zaman çalışan insanlar alışveriş yapamıyorlar" dediler. Pazarcılar attıkları sloganlarla Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı dertlerini dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak için pazar alanına davet etti.
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı