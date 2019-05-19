Belediye Başkanı pazarı kamyonlarla kapattı esnaf mallarını yaktı Haberi

--VATANDAŞIN ZABITAYLA MÜNAKAŞA ETMESİNDEN GÖRÜNTÜ

--ESNAFIN ALKIŞ VE SLOGANLARLA PROTESTOSUNDAN GÖRÜNTÜ

--CADDEYE TEZGAH AÇAN PAZARCILARDAN GÖRÜNTÜ

--FENALIK GEÇİREN ESNAFTAN GÖRÜNTÜ

--ESNAFLA RÖP



( BURSA )- Bursa'da yüzlerce esnaf kapatılan pazar alanında eylem yaptı- Pazarının kapatılmasına dayanamayan esnaf hastaneye kaldırıldı BURSA



- Bursa'da 12 yıldır tezgah açtıkları pazarın kamyonlarla kapatılmasına tepki gösteren esnaf, mallarını ateşe vererek eylem yaptı. CHP'li Mudanya Belediyesi vatandaşlara kaliteli giyim ürünlerini ucuza satan pazarcı esnafının satış gününü pazar gününden hafta içine alınca pazarcılar eylem yaptı. Pazarın açılma gününün hafta içine alınmasını iş yapamadıkları için kabul etmeyen esnaf, bugün tezgah açmak için pazar yerine geldi. Kapalı pazar yerinin kapılarının belediye kamyonlarıyla kapatıldığını gören pazarcılar pazara giremedi. Pazar yerinin bulunduğu alanda caddeye tezgah açarak durumu protesto eden esnaf, ellerinde bulunan ürünleri ateşe verdi. Bu esnada bir esnafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Belediyenin hukuksuz bir şekilde pazar gününü değiştirdiğini ifade eden esnaflar, "Bu pazar 12 yıllık pazar, biz kendi paramızla bu yerleri satın aldık. Şuanki başkan buradaki trafiği bahane ederek pazarı hafta sonu açtırmadı. Bu kararını da sosyal medya hesabından yayınladı. Böyle diktatörlük olur mu. Bu durumdan müşteriler de rahatsız, herkes AVM'lerden alışveriş yapamıyor. İnsanların ekonomik durumu ortada, biz kaliteli malı insanlara ucuza sunuyoruz. Bu pazar gününü hafta ortasına aldığın zaman çalışan insanlar alışveriş yapamıyorlar" dediler. Pazarcılar attıkları sloganlarla Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ı dertlerini dinlemek ve sorunlarına çözüm bulmak için pazar alanına davet etti.

