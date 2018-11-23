Belediye Başkanı makam aracını yaralı köpeğe tahsis etti

-güvenlik kamerası görüntülerinde hayvana aracın çarpması

-diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise hayvanın makam aracına alınması



( ÇORUM )- Köpeğe çarpıp giden otomobil kamerada- Köpeğe çarptıktan sonra bırakıp kaçan sürücüyü güvenlik kameralarından bulduran Başkan Gül, sürücüye işlem yaptırdı ÇORUM



- Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarptığı yavru köpeği makam aracıyla hayvan barınağına göndererek tedavi ettirdi. Başkan Gül, ayrıca köpeğe çarptıktan sonra olay yerinden ayrılan sürücüyü güvenlik kameralarından buldurarak işlem yaptırdı. Olay, Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Caddede karşıdan karşıya geçmeye çalışan sokak köpeğine bir araç çarptı. Bu sırada makamında oturan Başkan Gül, güvenlik kamerasından olayı gören Başkan Gül, hemen aşağı inerek yaralı köpeğin yanına gitti. Şoförü ve korumasına talimat veren Başkan Gül, yaralı köpeğin makam aracıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürülerek tedavi ettirilmesini söyledi.



Makam aracıyla hayvan barınağına götürülen sokak köpeği iç kanama olasılığı nedeniyle serum verilerek gerekli tedavilerinin yapılmasının ardından gözetim altına alındı. Olayın ardından köpeğe çarpıp kaçan sürücünün peşine düşen Başkan Gül, güvenlik kameralarından plakası tespit edilen aracın sürücüsüne işlem yaptırdı. Olayla ilgili açıklama yapan Başkan Gül, makam katında otururken adeta ağlamayı andıran köpek sesiyle irkildiğini belirterek, “Camdan baktığımda bir şey göremedim. Sonra koşarak dışarı çıktımda vatandaşlar hayvanın etrafını kapatmışlardı. Hemen Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün aranması talimatını verdim. Müdürlüğün aracı gecikme ihtimalini göz önüne alarak sokak köpeğini makam aracına koyarak hayvan barınağına gönderdik. Arkadaşlarımız da gerekli tedavi ve müdahaleyi yaptılar” dedi.

Hayvanların Allah’ın bir emaneti olduğunu dile getiren Başkan Gül, “Onlara yapılan kötü muamele doğru değil. Onlara karşı da merhametli olmayız. O aracı da kameralarımızdan tespit ettirdim. Köpeğe çarpabilir ancak tekrar durmadan hayvanın üzerinden geçmiş. Emniyet Müdürümüze de teşekkür ediyorum. İlgili cezai müeyyide neyse de onu uyguladılar. Sokak köpeğimizin durumu şuanda iyi” ifadelerini kullandı.

