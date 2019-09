Belediye başkanı makam aracını sattı, 12 bin öğrencinin yüzünü güldürdü

--Şayir'in öğrencilere kırtasiye malzemelerini dağıtması

--Belediye Başkanı Şayir ile röportaj

--Şayir'in sınıfları ziyaret ederek öğrencilere nasihatlerde bulunması

--Öğrencilerin kırtasiye malzemelerine bakması

--Detay



( KOCAELİ )- Makam aracını satan başkan, aldığı kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttı- Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir:- “Bırakın makam aracını, biz ceketimizi satarak da bunu yapmaya hazırız” KOCAELİ



- Kocaeli’de Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, makam aracını satarak, ilçedeki 12 bin öğrenciye 12 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu. Okullara giderek öğrencilere kırtasiye malzemelerini dağıtan Şayir, “Bırakın makam aracını, biz ceketimizi satarak da bunu yapmaya hazırız” dedi.

Kocaeli’de Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede eğitim gören öğrencilere destek olmak için makam aracını sattı. İlçedeki 39 ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören yaklaşık 12 bin öğrencinin kırtasiye malzemesi ihtiyacını karşılama kararı alan Belediye Başkanı Hamza Şayir, bu proje için oluşturulan kaynağı tamamlamak için makam aracını satma kararı aldı. Kullandığı makam aracını satan Başkan Şayir, gelen para ile öğrenciler için hayata geçirilecek olan projenin bütçesine katkıda bulundu. Makam aracının satılmasıyla elde edilen para ile birlikte oluşturulan bütçe ile ilçede bulunan yaklaşık 12 bin öğrenciye defterinden çantasına, kaleminden boyasına her türlü kırtasiye malzemesi alındı. Belediye Başkanı Şayir, büyük fedekarlık yaparak hayata aldığı kırtasiye malzemelerini de öğrencilere kendi elleri ile dağıttı.

İlçede bulunan Şehit İzzettin İnceoğlu İlkokulu’ndaki eğitim yılı açılış törenine katılan Şayir, kırtasiye malzemelerini öğrencilere dağıttı.

Öğrenciler ise kırtasiye aldıkları kırtasiye malzemelerini gördüklerinde yaşadıkları mutluluğu dile getirdi. “Hiç kimseye ayrım yapmaksızın bu projemizi gerçekleştirdik” Konuyla ilgili açıklama yapan Şayir, kendisinin köyde büyüdüğünü ve eğitimi sırasında büyük zorluklar yaşadığını ifade ederek, “Biz bu eğitim öğretim yılındaki sosyal sorumluluk çalışmalarımız neticesinde tüm öğrencilerimize kırtasiye yarımı yapmaya karar verdik. Hiç kimseye ayrım yapmaksızın bu projemizi gerçekleştirdik. Bunu tabii, çocuklarımızın vatanına milletine bağlı olmaları ve devletimizin onların yanında olduğu hissini uyandırmayı hedefleyerek bu projemizi gerçekleştirdik. Devletimiz her dönem kitap yardımı yapıyor. Biz de bu çorbada tuzumuz olsun diye bu yardımı yaptık. Her sınıfa göre biz listelerimizi belirledik ve dağıttığımız kırtasiye ürünlerini ona göre hazırladık. Bu listelerdeki kırtasiye ürünlerini eksiksiz olarak dağıttık” dedi.

“Biz ceketimizi satarak da bunu yapmaya hazırız” Öğrenciler için her fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını dile getiren Şayir, “Bu haber gündeme makam aracımı satmama sonrasında geldi. Bu haberdeki rakamlar biraz çarpıtıldı. Tabii makam aracınızı satarsınız ama başka bir rakam aracına da ihtiyacınız olacak. Söz konusu önemli olan bu değil. Bırakın makam aracını, biz ceketimizi satarak da bunu yapmaya hazırız. Çünkü biz biliyoruz ki çocuklarımızın katma değerli ürünler, işler üretmesi lazım. Biz bu düşüncelerle yola çıktık. Aracın modelini düşürebiliriz ama sonuçta bir araç kullanmak zorundayız. Söz konusu olan buradaki araç değil. Bizim amacımız eğitime dikkat çekmek. Biz bu düşüne ile yola çıktık” diye konuştu.