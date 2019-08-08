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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallılar ile çöp topladı

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallılar ile çöp topladı

çöp toplama

Piknik Alanları Allah 

-başkanın çöp toplaması
-başkan ile röportaj
-röportajlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartallılar ile sahil boyunca dolaşarak çöp topladı. Yüksel, “7’den 70’e bütün Kartallı komşumuz burada, biraz daha bilinci arttırmaya çalışıyoruz. Biz de kolları sıvadık bugün” dedi.
Kartal Belediyesi personeli ile Kartallılar, ‘Sahilleri Temizliyoruz’ etkinliği düzenleyerek 7’den 70’e herkesin çevreye duyarlı olması için çöp topladılar. Akşam saatinde Atalar sahilinde bir araya gelen Kartallılar ellerine poşet alarak sahil boyu dolaşarak çöp topladılar. Sahilde çöp toplama etkinliğine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de eşlik etti. Eline aldığı çöp poşeti ile sahilde bulunan çöpleri toplayan Yüksel, “7’den 70’e bütün Kartallı komşumuz burada biraz daha bilinci arttırmaya çalışıyoruz. Biz de kolları sıvadık bugün” şeklinde konuştu.
Vatandaşlarla beraber çöp toplayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “ Bütün Kartallılar ile birlikte doğaya, yeşile sahip çıkmaya çalışıyoruz. Kartal sahildeyiz. İrili, ufaklı bütün atıkları çöpleri toplamaya çaba gösteriyoruz. Komşularımızı vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Sahil denince aklımıza hem temizlik ardında da mangal geliyor. Mangal yapanları da uyarıyoruz. Onlara da İnşallah yeni dönemde piknik alanları oluşturduktan sonra da mangalın azalması ve düzelmesi için bir çalışmamız olacak. Sahilleri temizliyoruz. 7’den 70’e bütün Kartallı komşumuz burada biraz daha bilinci arttırmaya çalışıyoruz. Biz de kolları sıvadık bugün” dedi.
Nurten Şentürk, “Keşke kimse pisletmese de biz de toplamak zorunda kalmasak. Bu konuda bilinçsiziz. İnşallah yeni nesiller daha bilinçli olacak diye düşünüyorum. Ben de bu yüzden kızımı da aldım, geldim” şeklinde konuştu.

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