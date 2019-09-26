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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Belediye Başkanı depreme okulda yakalandı

Belediye Başkanı depreme okulda yakalandı

Yaşanılanlar detay

Deprem Akalan Kamera Öğrenciler 

-Başkanın konuşması

( İSTANBUL )- O anlar kameralar tarafından kaydedildi İSTANBUL

- Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır depreme bir okulda öğrencileri ziyaretinde yakalandı. Deprem anında yaşananlar kameralar tarafından kaydedilirken öğrencilerin hızla okulu boşalttığı görülüyor. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, bugün öğle saatlerinde ilçede bulunan Yenibosma Anadolu Lisesinde bulunan öğrencileri ziyaret etti. Deprem öncesi bir sınıfa giren ve burada bulunan öğrencilere hediye taktim etmek isteyen Başkan Bahadır ve ekibi o esnada depreme yakalandı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde hediyelerin verileceği sırada depremin olduğu görülüyor. Daha sonra okulda bulunan öğrenciler okulu hızla boşalttığı görülüyor. Yaşanılanlar sonrası öğrencilere seslenen Başkan Bahadır, öğrencileri sakinleştirdiği görülüyor.
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