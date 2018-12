Belediye Başkanı Çoban ve şehit aileleri karşılıklı gözyaşı döktü

-Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'ın konuşması

-Şehit ailelerinin duygusal konuşması

-Başkan Çoban'a fahri üyelik beratının verilmesi



( AFYON KARAHİSAR)- Şehit aileleri ve gaziler Belediye Başkanı Çoban’a duygusal bir ziyaret gerçekleştirdi AFYON KARAHİSAR



- Geçtiğiz Günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Zeybek’in gösterilmesinin ardından mevcut Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ı ziyaret eden şehit aileleri ve gaziler gözyaşlarını tutamadı. Ziyarette Başkan Çoban da duygulandı. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak için yurdumuzun dört bir yanında vatan topraklarına emanet eden Afyonkarahisar ve merkez ve ilçelerimizde bulunan şehit aileleri ve gaziler, 31 Mart'ta görev süresi dolacak olan Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, Başkan Çoban şehit cenazelerindeki anılarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Şehit aileleri ile gazilerde Çoban’ın görev süresinin bitmesinden dolayı üzülerek duygulandılar. 10 yıllık görev süresi boyunca Başkan Çoban ve eşi Emine Çoban’ın desteğini her daim hissettiklerini kaydeden Kumartaşlı; “Size verdiğimiz her şehit haberinde hem yenge hanımı, hem sizin desteğinizi hep yanımızda hissettik. Sadece il merkezinin değil, sorumluluk bölgeniz olmamasına rağmen şehit ailelerimiz için varınızı, yoğunuzu ortaya koyarak yanımızda oldunuz, şehitlerimiz için okutulan Mevlid-i Şerifler olsun, diğer organizasyonlarda olsun, desteğinizi artarak sürdürdünüz. Siz her zaman bizim gönlümüzün başkanısınız, derneğimizin fahri üyesisiniz. Hizmetlerinizden dolayı temsil ettiğim camiam adına sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Şehit ailelerimizin yakınlığı, samimiyeti, vatan sevgisi şehitlerimize olan hürmeti ve saygısının kendilerini çok etkilediğini söyleyen Başkan Çoban; “Şahadet haberi verildiğinde ‘Hangisi Kerim mi; diğeri mi? diyen Fatma kardeşimiz burada. Sinanpaşa Taşoluk’da eski Valimiz Aziz Yıldırım döneminde yine ‘Sayın Valim, bugün bizim düğün günümüz, düğünümüze hoş geldiniz’ diyen şehit babasını da asla unutmuyorum. Yine şehit babası Mehmet Çiftçi amcamızın kameralara ‘vatan sağ olsun’ dediğini hiç unutamıyorum. Sizlerin yaptığının karşısında bizim yaptıklarımızın hiçbir önemi, değeri yok. Geride bıraktığımız 10 yılda eşimle birlikte sizlerle birlikte olmaktan çok haz aldık” diye konuştu.

“Bir bamya yemeği insanı mutlu yapar mı?” Başkan Çoban konuşmasına, “Evciler İlçesi Gökçek Köyünde bizden 2 bin kişilik yemek istendi. Bizler de hazırlığımızı 2 bin kişiye göre yaptık. Fakat o gün yemeğe yoğun bir katılım oldu. Arkadaşlarımızın kayıtlarına göre 4 bine yakın insan orada yemek yemiş. Allah orada öyle bir bereket verdi ki o şehidimizin yüzü suyu hürmetine o bereket, yemek olarak yağdı. Şehit babamız telefon açtı, telefonda hüngür hüngür ağlıyordu ve 'Başkanım biz ilk defa bamya yedik, biz bamyayı bilmeyiz, bir bamya yemeği insana mutluluk verir mi' dedi.

Öyle mutlu olmuş ki şehit babamız, o bamya yemeğinin verdiği mutluluğu hiçbir şey bize vermedi” diyerek göz yaşlarına hakim olamadı. Şehit yakınları ve bazı gaziler de Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, “Başkanım bizi bırakma” diye seslendiler ve gözyaşları göktüler. Daha sonra Belediye Başkanı Burhanettin Çoban’a fahri üyelik beratı verildi.