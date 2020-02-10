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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Belediye Başkanı bu kez kendi kızının nikahını kıydı

Belediye Başkanı bu kez kendi kızının nikahını kıydı

Gelin-Damat detay

Cüzdan Şahit Nikah Töreni 

-Nikah töreni
-Röportajlar
-Detay görüntüler

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bu kez kendi kızının nikahını kıydı. Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın kızı Ecem Sena Türkyılmaz ile İsmail Türkcan'ın nikah töreni gerçekleşti. Belediye Nikah Salonundaki törende çiftlerin nikah şahitliğini Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale İl Başkanı Erdal Baloğlu ile Gökay Gül yaptı. Başkan Türkyılmaz genç çiftlerin nikahını kıydıktan sonra ikiliye fidan hediye etti. Evlilik cüzdanını ise MHP İl Başkanı Baloğlu tarafından çifte takdim verildi.
Kızının nikahını kıymasından dolayı hem mutlu hem de onurlu olduğunu ifade eden Başkan Türkyılmaz, Allah'tan hayırlı uğurlu olmasını diledi. Kendisi için mutlu bir gün olduğunu dile getiren damat İsmail Türkcan, "Benim için en mutlu gün diyebilirim. Mutluluğumuz anlatılmaz yaşanması lazım. Allah herkese nasip eyler" dedi.
Babasının duygularını yaşadığını belirten Ecem Sena Türkyılmaz'da hem mutlu hem de hüzünlü olduğunu söyledi.

(HA-KA
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