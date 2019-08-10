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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Belediye başkanı belde sakinleriyle birlikte çöp topladı

Belediye başkanı belde sakinleriyle birlikte çöp topladı

Belde sakinlerinin çöp temizliği

Düğün Konvoyu Belediye Başkanı Şelale Davul Zurna Irak 

-Belediye Başkanı ve vatandaşların çöp temizliği, röportajlar
-Düğün konvoyu, halaylar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’ın Çağlayan beldesinde vatandaşlar belediye başkanıyla birlikte çöp toplayarak çevre duyarlılığına davette bulundular. Çağlayan Belediye Başkanı Haydar Şahin, bayram öncesi daha temiz bir çevre için çevreye atılan çöplerle ilgili beldesinde, halkın katılımıyla çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Çağlayan beldesi girişinden başlayarak şelaleye kadar ve mesire alanında vatandaşlar yaklaşık 30 çöp torbası çöp topladılar. Belediye Başkanı Haydar Şahin, bu alanlara gelen misafirlerin çevreye daha duyarlı olmalarını istedi. Şelalenin turistik bir yer olmasından dolayı çok fazla kişinin bu bölgeyi ziyaret ettiğini ifade eden belde sakinleri bundan dolayı gelen misafirlerin dönüşlerinde çöpleri yol kenarlarındaki çöp bidonlarına bırakmalarını istedi. Çöp toplayan çevre dostları daha sonra halay çekmeyi de ihmal etmediler. Yoldan geçen düğün konvoyunun önünü kesen çevreciler çöp toplamaya 10 dakika ara vererek davul zurna eşliğinde halay çekti. (MA-AA)
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