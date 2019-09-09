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09 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Belediye başkanı, 39 yıl önce okuduğu okuldan mezuniyet belgesini aldı

Belediye başkanı, 39 yıl önce okuduğu okuldan mezuniyet belgesini aldı

-Törenden görüntü

Açılış Töreni Eğitim Yılı İlkokul Öğretmeni Eğitim Öğretim Yılı Birinci Sınıf 

-- Başkan Büyükakın'ın sahnede konuşmasından detay
-- MEzuniyet belgesinin takdimi
-- Başkan Büyüyükakın'ın okul kayıt defterindeki kaydını incelemesi
-- Büyükakın'ın açıklamaları
-- Sınıfların gezilmesi

( KOCAELİ ) -- Yeni eğitim-öğretim döneminde yıllar önce okuduğu okulu ziyaret etti KOCAELİ

- Kocaeli’de yeni eğitim öğretim yılının açılış gününde 39 yıl önce mezun olduğu okuldaki törenlere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büykakın, kendisini yetiştiren öğretmeninin elinden temsili mezuniyet belgesi aldı. Yaz tatilinin bitmesi ile 2019-2020 eğitim öğretim yılı başladı.
Okullarda ilk ders zili çalarken, öğrenciler okula dönmenin heyecanını yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da 1980 yılında mezun olduğu Kocaeli’nin Derince ilçesindeki Turgut Reis İlkokulu’nda eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı.
Yıllar sonra mezun olduğu okulda öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak olan Büyükakın, ilkokuldaki öğretmeni Hatice Tunay’dan temsili diploma aldı. Büyükakın törende yaptığı konuşmada öğrencilere seslenerek nasihatlerde bulundu. Öğrencilerin halkoyunu gösterilerinin ardından son bulan törenin ardından Büyükakın, ilkokul öğretmeni Tunay’ın ilk ders zilini çalması ile öğrencilerle birlikte okula girdi. Kayıt defterinden kendi fotoğrafını bulan Büyükakın, daha sonra satranç oynayan öğrencileri ziyaret etti. Tören sonrasında mezun olduğu okulda olmanın mutluluğunu dile getiren Büyükakın, “İnsanı duygulandıran bir şey. 1975 yılında ben bu okulda birinci sınıf öğrencisi olarak derse başlamıştım. Bu eğitim yılının açılışı vesilesi ile geldik. Kendimin eğitime başladığı okula gitmek istedim. Anılarımız canlandı. Kayıt defterlerine baktık. İlkokul öğretmenim ile beraber açılışa katıldık. Bu başka bir duygu. Çok mutluyum. Çocukların heyecanını paylaşıyorum. Onlara güzel, mutlu şekilde geçirecekleri bir eğitim yılı diliyorum. 1980 yılında ben diploma almıştım. Aradan çok uzun bir zaman geçti, 40 yıl oldu.İlkokul öğretmenimi burada görmek başka güzel. Ona sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün olduysa onun sayesinde oldu” dedi.
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