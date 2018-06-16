Belediye aracına çarptı, şoför mahallinde sıkıştı

-- Kurtarma çalışmaları

-- Sağlık ekiplerinin çalışmaları

-- Yaralıyı görüntüleyen vatandaşlar

-- Araçlardan görüntü

-- Yoldan görüntü

-- Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin belediye temizlik aracına arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Araç içinde yardım çığlıkları atan sürücünün imdadına itfaiye erleri yetişti. Çankaya ilçesinde sabaha karşı meydana gelen kazada, Atatürk Bulvarı üzerinden Kızılay istikametinde seyreden 06 REY 98 plakalı otomobil, Sıhhiye Köprüsü’nün altında sürücü Serdal A.’nın (40) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolun sol şeridinde temizleme çalışması yapan, Fatih K. idaresindeki 06 BN 3004 plakalı belediye aracına arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil demir yığınına dönerken, Serdal A. da şoför mahallinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar, yaralı sürücünün yanına gelerek, hemen ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri kaza yerine ulaştı. İtfaiye erleri, sıkıştığı yerden yardım çığlıkları atan yaralı sürücünün bir an önce kurtarılması için zamana karşı yarış başlattı. Ekiplerin meşakkatli çalışması sonucu, yaralı sürücü yaklaşık yarım saat içinde araç içinden çıkarıldı. Sedyeyle ambulansa taşınan Serdal A., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Meraklı kalabalık yaralıyı görüntüleme derdine düştü İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları sırasında aracın başına biriken meraklı kalabalık, cep telefonu kameralarıyla yaralıyı görüntüleme derdine düştü. Polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen şahıslar, kurtarma çalışmalarının yavaşlamasına neden oldu. Yoldan geçerken kazaya şahit olduğunu belirten vatandaş, hızla gelen otomobilin bir anda belediye aracının altına girdiğini belirterek, “Buradan geçerken gördüm. Çok korktum sürücü aracın içinde öldü diye, çok titredim. Otomobil birden gelip belediye aracına arkadan çarptı. İçinde tek kişi varmış, onun da ayağı kırılmış herhalde. Ben hemen koştum geldim. Çok üzüldüm, Allah kimseye vermesin. Cenabı Allah onu şu mübarek Ramazan Bayramı’nın yüzü suyu hürmetine korumuş yani. Hızlıydı araba, hızlı olmasa o hale gelmez” diye konuştu.

Hurda yığınına dönen otomobilden kopan malzemeler ve cam kırıkları bulvar üzerine saçıldı. Yol üzerinde işaretlemeler yaparak önlem alan polis ekipleri, Atatürk Bulvarı’nın 3 şeridini bir süreliğine araç geçişine kapattı. Trafik yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Kaza anına ilişkin MOBESE kayıtlarını izlemeye alan polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlattı.

