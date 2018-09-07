- Belçikalı Ünlü Sunucu Irkçı Saldırıya Uğradı İzle



- Belçika’nın RTBF televizyonunda ünlü bir hava sunucusu olan Cecile Djunga, yayından sonra telefondan ırkçı sözlü tacize uğradı. Belçika'da, Leuven şehrinde bulunan Al Fatih Camisi'ne karşı yapılan saldırının üzerinden birkaç gün geçtikten sonra ırkçılık yine gündeme geldi. Belçika'da RTBF televizyonunda hava durumu sunuculuğu yapan Cecile Djunga yayın sonrası telefonda, bir seyircinin ırkçı saldırısına uğradı. Yayından sonra bir kadın, televizyon kanalını arayarak “Cecile Djunga'nın çok zenci olduğunu”, “ekranda giysilerinden başka bir şey görülmediği” ve “televizyona yakışmadığı” gibi ırkçı söylemlerde bulundu. İlk iş gününden beri hakarete uğruyor Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son yaşadığı olayı aktaran Cecile Djunga, öte yandan 1 seneden bu yana çalıştığı işinden dolayı tonlarca ırkçı mesaj aldığına dikkat çekti ve 'yeter artık' diyerek sert tepki gösterdi. Bir seneden bu yana sustuğunu söyleyen sunucu, Belçika'da ırkçılık olmadığını iddia edenlere tersini göstermek için paylaşmak istediğini bildirdi. “Burası benim ülkem” Kendisini Belçikalı hissettiğini söyleyen sunucu, “Ülkeme dönmem gerektiğini artık duymak istemiyorum, çünkü burası benim de ülkem“ diyerek mesajlara isyan etti. Irkçılığın ve ötekileştirilmenin sadece zencileri hedef almadığına dikkat çeken Djunga, başta Müslümanlar, Araplar ve fazla kilolu insanlar olmak üzere tüm mağdur insanları kapsayan ırkçılık ve ötekileştirilme ile mücadele kampanyası başlatacağını aktardı. Sosyal medyada birçok insan sunucuya destek mesajları gönderdi. Öte yandan, sunucunun arkasında olduğunu aktaran televizyon kanalı, ırkçı mesajlara karşı yasal işlemlerin başladığını bildirdi. Leuven şehrinde bulunan Al Fatih Camisi'ne karşı yapılan saldırının üzerinden birkaç gün geçtikten sonra gündemi yeniden ırkçılık olan Belçika'da göçmenler artan ırkçılıktan şikayetçi.

