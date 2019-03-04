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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Belçika'nın 'Türk köyü'nde karnaval coşkusu - LIEGE

Belçika'nın 'Türk köyü'nde karnaval coşkusu - LIEGE

Belçika'nın "Türk köyü"nde karnaval coşkusu - LIEGE - Detay görüntülerBelçika'nın "Türk köyü"nde karnaval coşkusu - Belçika'nın "Türk köyü" olarak bilinen Faymonville'de gelenekselleşen karnaval renkli görüntülere sahne olduLIEGE (AA) - Belçika'da kendilerini asırlardır "Türk" olarak tanımlayan Faymonville köyündekilerin düzenlediği gelenekselleşen karnaval renkli görüntülere sahne oldu."Türk Köyü" olarak bilinen Faymonville, karnaval etkinlikleri çerçevesinde kırmızı beyaza büründü. Çevre köylerdekilerin de katıldığı karnavalda, Türk bayraklı bando takımının arkasında kortej oluşturdu.Kendilerine "Türk" denilmesinin, kiliseye vergi ödemeyi reddetmeleriyle ilgili olduğunu belirten köylüler, karnaval kapsamında çeşitli kostümler giyerek eğlendi.Karnavalı, Belçika ve komşu ülkelerden gelen çok sayıda Türk izledi. - Genç Türkler BirliğiKöyün futbol takımı RFC Turkania (Genç Türkler Birliği), amatör ligde ay - yıldızlı armasıyla mücadele ediyor.Faymonville'deki tek otel ise Le Vieux (Eski Sultan) adını taşıyor.Belçika'nın Almanya sınırına yakın Arden Dağları bölgesinde, yaklaşık bin kişinin yaşadığı Faymonville köyünün merkezindeki kütüphane olarak kullanılan binanın girişindeki mermer üzerine oyulmuş ay - yıldız, binanın içindeyse ise camlara işlenmiş Türk bayrağı motifleri dikkati çekiyor.Türklerin yaşamadığı Faymonville köyüne "Türk köyü" denilmesiyle ilgili, bazıları 8'inci yüzyıla dayanan çeşitli rivayetler bulunuyor. Köylülerin Haçlı seferlerine katılmayı reddettikleri iddia edilirken, en yaygın rivayete göre, 16'ncı ve 17'nci yüzyılda Osmanlı'ya karşı Kilise'nin koyduğu vergileri ödemeyen Faymonville köylüleri, Müslümanlarla ittifak yaptıkları gerekçesiyle "Türk" olarak adlandırıldı.

Kütüphane Yıldızlı Futbol Takımı Amatör Lig Amatör 

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